El conflicto en Medio Oriente, un rompecabezas para armar

Este conflicto es mucho más complejo y pone a prueba a la Unión Americana por la existencia de procesos globales complejos, circunstancias de gran peso, actores directos en pugna, ganadores directos y situaciones internas en Estados Unidos que hacen imposible definir, por lo menos en un plazo corto, la deriva de este conflicto.

1. Estados Unidos está implicado en varios procesos que van a elevar el costo de la aventura en Medio Oriente. Venezuela, Cuba, Palestina, Groenlandia, la OTAN y el diferendo con la Unión Europea (UE). Todos estos asuntos están en proceso, ninguna en vías de cerrarse y las inversiones en capital humano, recursos financieros, militares y por supuesto, credibilidad, van a elevar exponencialmente los costos. Entre más tarde en generar beneficios, la aventura del aparato de guerra estadounidense comenzará a generar reclamos de sectores sociales. Ya comienza a notarse este ambiente y las elecciones se acercan.

2. Irán ha respondido a la agresión estadounidense con una estrategia de internacionalización del conflicto. A los bombardeos de Israel y de la Unión Americana, ha respondido con cohetes al propio Israel, pero también a Arabia Saudita o a Qatar, ampliando el abanico de afectados que podrían reclamar a la administración Trump por los perjuicios de un asunto que en principio no es de su competencia.

3. La sospecha de que el gran beneficiario de este conflicto es Israel, podría generar el reclamo de naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que eventualmente verán un apoyo desmedido a Jerusalén, y poca atención a los intereses del CCG.

4. La afirmación cada vez mayor de rechazo de la Europa de los 27, posición que se fortalece con la crítica directa y contundente del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier al afirmar que la intervención en Irán es “ilegal y un error político desastroso” fortalece la posición de rechazo a la guerra que inició, con sus propios intereses y objetivos, el presidente español Pedro Sánchez. La certeza de que Rusia será otro de los ganadores del conflicto aleja un posible acercamiento de la Europa comunitaria con Trump, que más allá de las diatribas estadounidenses, podría ser un actor relevante en el desenlace de esta situación.