Un primer acercamiento al ilegal conflicto desatado por Estados Unidos contra Irán pone de manifiesto la correlación entre la narrativa trumpista y la realidad. El triunfalismo de su gobierno y sus representantes, su afirmación de que ha ganado la guerra y de que Irán ya no tiene capacidad para oponer resistencia, está chocando con una realidad que está por encima del simplismo y que cuestiona la arrogancia y el sentido de superioridad que pretende demostrar.
El conflicto en Medio Oriente, un rompecabezas para armar
Este conflicto es mucho más complejo y pone a prueba a la Unión Americana por la existencia de procesos globales complejos, circunstancias de gran peso, actores directos en pugna, ganadores directos y situaciones internas en Estados Unidos que hacen imposible definir, por lo menos en un plazo corto, la deriva de este conflicto.
1. Estados Unidos está implicado en varios procesos que van a elevar el costo de la aventura en Medio Oriente. Venezuela, Cuba, Palestina, Groenlandia, la OTAN y el diferendo con la Unión Europea (UE). Todos estos asuntos están en proceso, ninguna en vías de cerrarse y las inversiones en capital humano, recursos financieros, militares y por supuesto, credibilidad, van a elevar exponencialmente los costos. Entre más tarde en generar beneficios, la aventura del aparato de guerra estadounidense comenzará a generar reclamos de sectores sociales. Ya comienza a notarse este ambiente y las elecciones se acercan.
2. Irán ha respondido a la agresión estadounidense con una estrategia de internacionalización del conflicto. A los bombardeos de Israel y de la Unión Americana, ha respondido con cohetes al propio Israel, pero también a Arabia Saudita o a Qatar, ampliando el abanico de afectados que podrían reclamar a la administración Trump por los perjuicios de un asunto que en principio no es de su competencia.
3. La sospecha de que el gran beneficiario de este conflicto es Israel, podría generar el reclamo de naciones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que eventualmente verán un apoyo desmedido a Jerusalén, y poca atención a los intereses del CCG.
4. La afirmación cada vez mayor de rechazo de la Europa de los 27, posición que se fortalece con la crítica directa y contundente del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier al afirmar que la intervención en Irán es “ilegal y un error político desastroso” fortalece la posición de rechazo a la guerra que inició, con sus propios intereses y objetivos, el presidente español Pedro Sánchez. La certeza de que Rusia será otro de los ganadores del conflicto aleja un posible acercamiento de la Europa comunitaria con Trump, que más allá de las diatribas estadounidenses, podría ser un actor relevante en el desenlace de esta situación.
5. La extensión del conflicto a Líbano, con la situación trágica de Gaza, abra nuevos frentes de conflicto que ya está llegando a los bolsillos de israelíes y eso es una situación de alta sensibilidad en ese país.
6. El cierre del Estrecho de Ormuz ha generado una crisis energética global, lo que está provocando la formación de amplios actores que, por intereses comerciales, están presionando a la administración Trump para cerrar este conflicto. Los días pasan y aumentan los costos. Si existe un actor que puede generar graves afectaciones a la administración Trump son los empresarios.
7. En unos meses tendrán verificativo las elecciones intermedias en Estados Unidos. Si las elecciones fueran hoy, existen altas probabilidades de que perdería el Senado, la Cámara de Representantes o ambos. Los sondeos lo ubican como uno de los presidentes peor calificado en años. Como nunca, el factor externo podría cobrarle factura en el proceso interno.
El conflicto en Irán sólo es una parte específica del gran atolladero en que se encuentra Trump. Su soberbia, su alejamiento de la realidad y su paranoia casi enfermiza ponen en riesgo un proyecto que podría desvanecerse en unos meses -para bien del planeta- si no recuerda que hasta las potencias tienen fecha de caducidad. La historia no miente.
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Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DEI) en la Universidad Iberoamericana (UIA), académico de la Maestría en Estudios sobre Migración en el DEI-UIA. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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