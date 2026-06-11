El miedo silencioso en las empresas: lo que está en juego no es el empleo, es la confianza

De acuerdo con el estudio “Las nuevas reglas del compromiso laboral” de Pluxee e Ipsos, uno de cada cinco colaboradores teme perder su empleo. A esto se suman otras preocupaciones que forman parte del día a día: la inseguridad, que afecta al 58% de las personas, el cambio climático, la posibilidad de enfermar gravemente o una crisis económica.

Más allá de los datos, lo que estas cifras reflejan es algo más profundo. Estamos frente a personas que no solo trabajan, sino que también gestionan incertidumbre todos los días. Y eso cambia la forma en la que se relacionan con su trabajo.

El miedo no siempre se expresa de forma evidente. No aparece en los reportes ni en los indicadores de desempeño. Sin embargo, está presente en decisiones pequeñas, en la cautela excesiva, en la falta de iniciativa, en la resistencia al cambio.

Un colaborador que teme perder su empleo no arriesga. No propone. No cuestiona. Se enfoca en protegerse.

Cuando esta lógica se replica en una organización, el impacto es claro. Menos innovación, menos agilidad y, en consecuencia, menor competitividad. Por eso es importante entender que la confianza no es un concepto aspiracional o blando. Es un activo estratégico.

Durante años, las organizaciones han centrado sus esfuerzos en atraer y retener talento. Hoy ese enfoque resulta insuficiente. El verdadero reto es construir entornos donde las personas puedan desarrollarse incluso en contextos inciertos.

Esto implica cambiar la conversación. Pasar del empleo a la empleabilidad.

Las personas ya no buscan únicamente estabilidad en un puesto, sino la posibilidad de seguir siendo relevantes, de aprender constantemente y de adaptarse a un entorno que evoluciona rápido.