El trabajo ya no es el centro de la vida y las empresas que no lo entiendan perderán talento

Y no por falta de ganas. Las personas siguen queriendo comprometerse con su trabajo. Lo que dejó de funcionar es la idea de que ese compromiso debe venir a costa de todo lo demás.

Esta es una de las conclusiones más claras del estudio internacional “Las nuevas reglas del compromiso”, realizado por Pluxee con apoyo de Ipsos, que escuchó a más de 8,700 empleados en 10 países para entender cómo viven realmente el trabajo. Y el mensaje es contundente: el compromiso sigue ahí… solo que ahora es más selectivo, más consciente, más humano y medido.

El mito del “todo por la empresa” se quedó atrás

Según la investigación, el 71% de los empleados ya no ve el trabajo como el centro de su vida. Eso no significa desinterés; al contrario, el 83% afirma que ama o le gusta su empresa. Lo que cambió es la forma de relacionarse con ella.

Hoy, las personas quieren hacer bien su trabajo sin renunciar a las otras dimensiones que les dan sentido: la familia, los amigos, el descanso, la comunidad, los hobbies, incluso el simple derecho a no estar disponible.

A esta nueva forma de involucrarse la llaman Compromiso Medido. No es tibieza. Es sostenibilidad. Es entender que la energía no es infinita y que el trabajo, para ser significativo, no puede acapararlo todo.

No existe un solo tipo de empleado comprometido

El estudio clasifica ocho perfiles de compromiso. Desde los más volcados en la carrera hasta quienes priorizan la comunidad o su vida personal. Los hay orientados al propósito, los hay prácticos, los hay leales, los hay desapegados. Y todos son válidos.

La clave está en algo que, como sociedad, siempre evitamos reconocer: el compromiso no es estático. Cambia con la vida.