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Del protocolo al sistema (IV): el costo de creer que ya cumples

Hoy cierro con los números y un checklist que te servirá para evaluar de primera mano la situación en tu centro de trabajo.
jue 18 junio 2026 06:02 AM
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Si quieres que un protocolo trascienda y sea estratégico para el negocio, se debe convertir en un sistema que promueva una cultura donde las personas se sientan seguras y den lo mejor de sí, señala Fátima Masse. (Thicha Satapitanon/Getty Images)

Pocas personas en el liderazgo se preguntan qué tanto les puede costar la violencia laboral o la discriminación al interior de sus empresas. No el costo de un litigio ni el de una inspección reprobada, sino el costo silencioso de tolerar una cultura que aleja al talento.

Esta es una pregunta fundamental que dejé pendiente en entregas anteriores de esta serie práctica . Hoy cierro con los números y un checklist que te servirá para evaluar de primera mano la situación en tu centro de trabajo.

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Empecemos por la evidencia. Un estudio de Harvard Business School calculó que una persona tóxica –deshonesta, irrespetuosa, agresiva, que amedrenta o acosa– le puede costar a su empleador unos 12,500 dólares al año. Incluso si esta persona se considera de alto rendimiento, esta pérdida equivale a más del doble de lo que podría generarle a la empresa. El costo se explica principalmente por la rotación, ya que las y los compañeros de una persona tóxica tienen 54% más probabilidades de renunciar".

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Esta problemática es más común de lo que se cree. CISCO , por ejemplo, documentó pérdidas de 12 millones de dólares en un año atribuibles a incivilidad laboral, entendida como faltas de respeto y trato hostil. En Estados Unidos, la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM por sus siglas en inglés) monitorea este fenómeno a nivel agregado y en su última medición calculó un costo de 2.7 mil millones de dólares al día por pérdidas difíciles de aislar, pero devastadoras para la productividad como menor esfuerzo intencional, pérdida de creatividad, falta de compromiso y energía que se consume en defenderse en lugar de producir.

Si esto es tan costoso, entonces, ¿cómo se podría aprovechar el protocolo que mandata la Ley Federal del Trabajo (LFT) para evitar estas pérdidas?

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La respuesta está en identificar brechas. El siguiente checklist está diseñado para que evalúes, con honestidad, si el protocolo en tu empresa es la base sólida de un sistema que fomenta una cultura laboral segura e inclusiva, capaz de obtener lo mejor de las personas colaboradoras.

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Si solo respondiste “Sí” a las primeras dos preguntas, tienes un protocolo con el que cumples lo mínimo que piden las autoridades. Sin embargo, eso no quiere decir que sea útil para tu plantilla, ni tampoco evitará que cargues con los costos ocultos de un ambiente laboral deteriorado.

Si quieres que el protocolo trascienda y sea estratégico para el negocio, el siguiente paso es convertirlo en un sistema que promueva una cultura donde las personas se sientan seguras y den lo mejor de sí. Eso no se logra de la noche a la mañana. Si tu empresa tiene ese objetivo, llena este formulario y te compartiré recursos que te serán útiles.

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Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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