Hecho en México: de etiqueta a promesa

¿Qué pasaría si México dejara de vender lo mexicano como adorno cultural y empezara a construirlo como sistema económico?

Solemos confundir identidad con decorado. Creemos que poner un ajolote, una piñata o una paleta de colores “mexicana” basta para construir pertenencia. Pero el orgullo, visto desde los negocios, no puede quedarse en ornamento. Tiene que convertirse en una razón para elegir. En algo que el consumidor reconozca no solo como cercano, sino como valioso.

De estética nacional a sello de calidad

Corea del Sur, por ejemplo, no sólo exportó cultura: construyó un sello mental. Hoy lo coreano se asocia con innovación, belleza, tecnología y entretenimiento de alto estándar. Sus productos no se consumen únicamente por curiosidad cultural, sino porque transmiten una promesa de calidad, aspiración y confiabilidad. Eso no ocurrió por accidente; fue resultado de consistencia, inversión y estandarización.

México por su parte aún no logra que la etiqueta “hecho en México” active de manera innata una promesa sostenida de calidad, modernidad y confiabilidad. Porqué comunicarle al mundo tradición, vida y color a precio bajo, no debería ser el estándar ni es el trampolín para que la economía tenga un efecto real.

Hay un ejemplo más cercano, Perú. Entendió que la comida, memoria y origen son más que símbolos. Creó toda una campaña que llevó la gastronomía y costumbres al extranjero, volviéndose una experiencia de pertenencia que los distingue fuera pero también hace que sus locales lo defiendan, prefieran y recomienden sobre las ofertas internacionales.

Cuando una identidad se construye con propósito, no sólo emociona, también crea reputación. Hace que sus consumidores locales y extranjeros elijan sus productos, destinos y marcas por encima de otras opciones. Y si ocurre de forma constante y estratégica, esa preferencia convierte la identidad en algo con aún más valor y futuro: un sello de confianza.

El orgullo también se paga

El orgullo como economía no puede crear valor si se construye sobre mano de obra precarizada, falta de estructura y productores usados sólo como parte de una narrativa que otros monetizan.