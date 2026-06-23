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Hecho en México: de etiqueta a promesa

Cuando una identidad se construye con propósito, no sólo emociona, también crea reputación.
mar 23 junio 2026 06:04 AM
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México aún no logra que la etiqueta “hecho en México” active de manera innata una promesa sostenida de calidad, modernidad y confiabilidad, señala Ilse Canela. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El orgullo más poderoso no se grita: se compra, se usa, se recomienda y se repite.

México ha convertido su identidad en un símbolo que se reconoce globalmente, pero no ha sabido posicionarse como preferencia de consumo cotidiano, como referente. El orgullo que tanto presumimos debería medirse también en la capacidad de generar valor para nuestra gente.

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¿Qué pasaría si México dejara de vender lo mexicano como adorno cultural y empezara a construirlo como sistema económico?

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Solemos confundir identidad con decorado. Creemos que poner un ajolote, una piñata o una paleta de colores “mexicana” basta para construir pertenencia. Pero el orgullo, visto desde los negocios, no puede quedarse en ornamento. Tiene que convertirse en una razón para elegir. En algo que el consumidor reconozca no solo como cercano, sino como valioso.

De estética nacional a sello de calidad

Corea del Sur, por ejemplo, no sólo exportó cultura: construyó un sello mental. Hoy lo coreano se asocia con innovación, belleza, tecnología y entretenimiento de alto estándar. Sus productos no se consumen únicamente por curiosidad cultural, sino porque transmiten una promesa de calidad, aspiración y confiabilidad. Eso no ocurrió por accidente; fue resultado de consistencia, inversión y estandarización.

México por su parte aún no logra que la etiqueta “hecho en México” active de manera innata una promesa sostenida de calidad, modernidad y confiabilidad. Porqué comunicarle al mundo tradición, vida y color a precio bajo, no debería ser el estándar ni es el trampolín para que la economía tenga un efecto real.

Hay un ejemplo más cercano, Perú. Entendió que la comida, memoria y origen son más que símbolos. Creó toda una campaña que llevó la gastronomía y costumbres al extranjero, volviéndose una experiencia de pertenencia que los distingue fuera pero también hace que sus locales lo defiendan, prefieran y recomienden sobre las ofertas internacionales.

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Cuando una identidad se construye con propósito, no sólo emociona, también crea reputación. Hace que sus consumidores locales y extranjeros elijan sus productos, destinos y marcas por encima de otras opciones. Y si ocurre de forma constante y estratégica, esa preferencia convierte la identidad en algo con aún más valor y futuro: un sello de confianza.

El orgullo también se paga

El orgullo como economía no puede crear valor si se construye sobre mano de obra precarizada, falta de estructura y productores usados sólo como parte de una narrativa que otros monetizan.

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México tiene bases mucho más sólidas de las que a veces reconoce. Pensemos en la piel y el calzado de Guanajuato: conocimiento acumulado, oficio, curtiduría, hormas, costuras, acabados y generaciones enteras entendiendo cómo se construye calidad desde la mano y desde el detalle. Pensemos también en la joyería de Jalisco, la cerámica de alta temperatura, el diseño textil que dialoga con comunidades sin convertirlas en souvenir, la gastronomía que nunca ha necesitado permiso para sentarse en mesas globales o la moda mexicana que empieza a hablar de identidad sin depender del prejuicio de lo “exótico”.

Lo mexicano no puede seguir vendiéndose solo como color, calidez o nostalgia. Eso emociona, pero no sostiene. Para competir de verdad también se necesita hablar de precisión, diseño, confiabilidad, durabilidad y sofisticación. El origen se suma cuando se nota en el producto. No sólo en el empaque.

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El reto para las empresas mexicanas no es llenar sus campañas de símbolos locales, sino construir productos y servicios que hagan inteligente elegir lo nacional.

Ese es el salto pendiente: que lo mexicano deje de pedir preferencia como postal y se elija como promesa cumplida, como estándar global.

¿Qué industrias mexicanas ya están listas para dejar de contar su historia como tradición y empezar a contarla como ventaja? ¿Qué tendría que pasar para que “hecho en México” no despierte solo simpatía, sino certeza?

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Nota del editor: Ilse Canela es Chief Marketing Officer en Solucredit | Cofundadora y CMO en Imagina Lab. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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