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Decisiones sin claridad es el riesgo más caro que corre el negocio

Tomar decisiones siempre tiene un costo. A veces aparece en los resultados, en el desgaste y otras más en oportunidades que nunca se concretan.
vie 26 junio 2026 06:04 AM
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Un líder que no reconoce sus propios sesgos, presiones y patrones de reacción toma decisiones condicionadas por factores que no siempre logra detectar. El estrés, la necesidad de control, el miedo a equivocarse o la urgencia por demostrar resultados influyen más de lo que se admite, apunta Gabriel Uribe. (iStock)

Hay decisiones que cuestan millones pero no dejan rastro, no aparecen en un estado financiero como una pérdida, ni activan alertas. Se disfrazan de rapidez, capacidad de reacción y liderazgo; la mayoría de ellas tienen algo en común: se tomaron sin claridad.

La velocidad se volvió un valor incuestionable. La presión por moverse antes que los demás instaló la lógica de que decidir rápido equivale a decidir bien. Esto explica por qué los equipos avanzan en direcciones incorrectas con absoluta convicción.

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El problema no está en la falta de información. Las empresas tienen más datos que nunca: dashboards, indicadores de desempeño y herramientas analíticas para diferentes niveles ejecutivos. Aún así, las decisiones fallan porque la información no reemplaza la claridad.

El reto está en entender qué ocurre realmente, diferenciar entre lo urgente y lo importante, y diferenciar entre las variables vitales y las que solo generan ruido. Esto exige una pausa que muchos líderes consideran un lujo; en realidad es una inversión.

Cuando la urgencia domina, el criterio se deteriora debido a que la mente prioriza la acción sobre la comprensión. En ese punto, la toma de decisiones deja de ser un proceso estructurado y se convierte en una reacción. El costo aparece después con proyectos que no generan valor, tareas duplicadas, equipos con objetivos confusos.

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El impacto de decidir sin claridad

La falta de claridad rara vez se reconoce. Nadie levanta la mano para decir “no logro entender lo que está pasando”. En su lugar, se llenan los vacíos con suposiciones y cada área interpreta la realidad desde su propia presión.

Este fenómeno provoca tres efectos críticos:

El primero es la fragmentación: Cada equipo avanza con una lectura distinta del problema. Los objetivos dejan de alinearse y comienzan a competir por recursos, tiempo y atención.

El segundo es el desgaste: Tomar decisiones sin claridad demanda correcciones constantes. El talento entra en ciclos de retrabajo que consumen energía y afectan la motivación.

El tercero es la pérdida de confianza: Cuando el rumbo cambia con frecuencia o no se logran los resultados esperados, el liderazgo pierde fuerza.

Estos efectos no aparecen de forma aislada, se acumulan con el tiempo y afectan la velocidad de la ejecución, justo el valor que se intenta proteger.

Claridad mental como ventaja

La claridad mental no depende únicamente del acceso a información, depende del estado interno desde el cual se interpretan estos datos. Aquí entra un elemento que pocas organizaciones consideran dentro de su ecuación: el autoconocimiento.

Un líder que no reconoce sus propios sesgos, presiones y patrones de reacción toma decisiones condicionadas por factores que no siempre logra detectar. El estrés, la necesidad de control, el miedo a equivocarse o la urgencia por demostrar resultados influyen más de lo que se admite.

He visto organizaciones mejorar considerablemente su desempeño cuando incorporan espacios estructurados para pensar antes de actuar. No se trata de detener la operación, se trata de introducir momentos que eleven la calidad de las decisiones.

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Decidir mejor también es disciplina

La claridad no depende de una intención individual, requiere estructura.

1. Ser consciente de cómo se siente la situación. Esto determinará el estado emocional con el que estoy observando lo que está pasando. Reconocer la incomodidad o la confusión al respecto de una situación genera acciones muy distintas para llegar al resultado.

2. Lo siguiente es definir con precisión. No todas merecen el mismo nivel de atención, ni todo está en nuestro control, ni toda la información que se tiene es real. Por ejemplo: “tenemos un gran problema con un proveedor” no es real, pero “el embarque llegará 5 días después de lo que tenemos previsto” sí.

3. Después, se deben establecer criterios de decisión. Qué información se considera relevante, quién participa y qué criterios determinan el éxito. Cuando está definido, la claridad se convierte en un proceso replicable. Recuerda que antes de tomar una decisión es necesario verificar cómo se siente en tu cuerpo. Una decisión tomada desde la claridad normalmente se siente ligera y no tiene prisa aún cuando sea urgente.

4. Finalmente, se deben evaluar acciones pasadas con honestidad. No para señalar errores, el objetivo es entender cómo y por qué se tomaron esas decisiones. Esta revisión construye aprendizaje y cohesión de equipo. Al final todos somos humanos.

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Las empresas que logran sostener resultados a lo largo del tiempo cuentan con líderes que piensan y sienten mejor antes de actuar. No confunden velocidad con efectividad y comprenden que cada decisión importante define una cadena de consecuencias.

Al final, tomar decisiones siempre tiene un costo. A veces aparece en los resultados, en el desgaste y otras más en oportunidades que nunca se concretan.

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Nota del editor: Gabriel Uribe es CEO y fundador de Rising Up. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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