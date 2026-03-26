La omnisciencia se convirtió en uno de los mitos más costosos del liderazgo corporativo contemporáneo. Durante décadas, quien alcanzaba la posición más alta debía tener todas las respuestas. Esa expectativa quedó escrita en el ADN organizacional: el líder sabe, el equipo ejecuta. Hoy, esa fórmula está agotada. Las empresas que aún la sostienen pagan el precio en fuga de talento, decisiones tardías y equipos que esperan instrucciones en lugar de pensar.
El líder que cree que lo sabe todo… ya perdió
El problema radica en que muchas organizaciones siguen operando como si estuviéramos en 1950. La jerarquía vertical funcionaba cuando los mercados evolucionaban lentamente y la experiencia acumulada garantizaba mejores decisiones. El contexto actual es distinto. Los mercados cambian cada trimestre y el conocimiento del líder puede perder vigencia antes de cerrar el año fiscal.
Aferrarse a la idea de que la dirección general debe tener respuestas para todo incapacita a los equipos frente a problemas complejos y desgasta al propio líder en una carrera imposible por dominar cada detalle operativo. ¿El resultado? Organizaciones que reaccionan tarde, talento desmotivado y mandos medios al límite.
La pregunta vale más que la respuesta
Las empresas de alto desempeño entendieron que el valor del liderazgo no está en saberlo todo, sino en formular las preguntas correctas. Desde mi experiencia, un director que pregunta “¿qué necesitas para resolver esto?” libera capacidad. Uno que afirma “yo decido” la restringe. La diferencia parece menor, pero define culturas completas.
Cuando un líder acepta que su equipo posee información o perspectivas que él no tiene, ocurre un cambio profundo. El control excesivo cede espacio a la confianza. La microgestión se sustituye por márgenes claros de acción y los equipos dejan de buscar validación constante para avanzar.
Este enfoque exige humildad, pero también estructura. La claridad sobre quién decide qué, hasta dónde llega la autonomía y cuáles son los límites innegociables resulta indispensable. Sin esa arquitectura, todo está destinado al caos.
Tres movimientos que redefinen el liderazgo
El primer movimiento es estratégico: repartir la toma de decisiones. Detectar qué elecciones se pueden tomar sin escalamiento. Muchas compañías hablan de empoderamiento, pero siguen concentrando la mayoría de las decisiones en los primeros tres niveles jerárquicos. Este gap entre discurso y práctica destruye la confianza interna más rápido que cualquier problema externo.
El segundo movimiento es cultural: normalizar el “no lo sé”. Cuando un directivo reconoce que no tiene la respuesta y convoca al equipo a construirla de manera colectiva, envía una señal de fortaleza organizacional. La autoridad deja de depender del conocimiento absoluto y se apoya en la capacidad de coordinar talento.
El último paso es operativo: crear espacios donde el equipo piense sin la presencia del líder. Las mejores soluciones surgen cuando las personas pueden proponer, debatir y cuestionar sin la presión de complacer al cargo más alto. Si cada decisión requiere que el director esté presente, la organización enfrenta un problema de dependencia estructural.
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La apuesta del liderazgo consciente
Las nuevas generaciones no esperan líderes omniscientes. Necesitan profesionales que remuevan obstáculos, establezcan prioridades claras y que confíen en su criterio. El talento más valioso se mueve hacia organizaciones donde el crecimiento se apoya en una autonomía bien diseñada.
En mi opinión, liderar sin pretender saberlo todo exige sostener la incertidumbre sin convertirla en ansiedad. Exige claridad cuando el entorno cambia y, sobre todo, la valentía de soltar: decir “aquí decides tú” y asumir las consecuencias.
Porque el director general que insiste en saberlo todo carga un peso innecesario y le enseña a la organización una lección peligrosa: que pensar es esperar permiso. En cambio, las compañías más sólidas se reconocen por otra señal: su gente crece cuando el líder no está.
Por eso te dejo una pregunta para llevarte contigo: ¿cuándo fue la última vez que tu equipo tomó una decisión importante sin que tú estuvieras en la sala de juntas… y qué te reveló tu reacción: confianza construida o control disfrazado? En la respuesta se esconde el primer paso para ser un líder que gane.
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Nota del editor: Gabriel Uribe es CEO y fundador de Rising Up. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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