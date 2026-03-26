El líder que cree que lo sabe todo... ya perdió

El problema radica en que muchas organizaciones siguen operando como si estuviéramos en 1950. La jerarquía vertical funcionaba cuando los mercados evolucionaban lentamente y la experiencia acumulada garantizaba mejores decisiones. El contexto actual es distinto. Los mercados cambian cada trimestre y el conocimiento del líder puede perder vigencia antes de cerrar el año fiscal.

Aferrarse a la idea de que la dirección general debe tener respuestas para todo incapacita a los equipos frente a problemas complejos y desgasta al propio líder en una carrera imposible por dominar cada detalle operativo. ¿El resultado? Organizaciones que reaccionan tarde, talento desmotivado y mandos medios al límite.

La pregunta vale más que la respuesta

Las empresas de alto desempeño entendieron que el valor del liderazgo no está en saberlo todo, sino en formular las preguntas correctas. Desde mi experiencia, un director que pregunta “¿qué necesitas para resolver esto?” libera capacidad. Uno que afirma “yo decido” la restringe. La diferencia parece menor, pero define culturas completas.

Cuando un líder acepta que su equipo posee información o perspectivas que él no tiene, ocurre un cambio profundo. El control excesivo cede espacio a la confianza. La microgestión se sustituye por márgenes claros de acción y los equipos dejan de buscar validación constante para avanzar.

Este enfoque exige humildad, pero también estructura. La claridad sobre quién decide qué, hasta dónde llega la autonomía y cuáles son los límites innegociables resulta indispensable. Sin esa arquitectura, todo está destinado al caos.

Tres movimientos que redefinen el liderazgo

El primer movimiento es estratégico: repartir la toma de decisiones. Detectar qué elecciones se pueden tomar sin escalamiento. Muchas compañías hablan de empoderamiento, pero siguen concentrando la mayoría de las decisiones en los primeros tres niveles jerárquicos. Este gap entre discurso y práctica destruye la confianza interna más rápido que cualquier problema externo.