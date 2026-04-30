La carrera de la Inteligencia Artificial (IA) dejó de parecer una competencia de chatbots. Hoy se parece más a una disputa por quién construye el nuevo sistema operativo del trabajo. Anthropic venía ganando terreno con Claude, Claude Code y Opus 4.7; Google y Amazon han reforzado su apuesta por la compañía con compromisos de cómputo e inversión multimillonarios. Pero OpenAI acaba de responder con GPT-5.5, y el mensaje es claro: la corona no se entrega, se defiende.
Open AI reclama su corona con GPT 5.5
GPT-5.5 no debe entenderse como “un ChatGPT que contesta mejor”. Es algo más trascendente: un modelo diseñado para ejecutar trabajo complejo. Puede leer grandes volúmenes de información, razonar durante varios pasos, usar herramientas, programar, revisar documentos, construir planes, analizar datos, detectar errores y convertir una instrucción ambigua en una tarea terminada. En ChatGPT está llegando a usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise; en Codex se orienta al trabajo técnico, y la API se anunció con una ventana cercana al millón de tokens, a precios de 5 dólares por millón de tokens de entrada y 30 por salida.
Los datos explican el golpe. OpenAI reporta 82.7% en Terminal-Bench 2.0, prueba enfocada en flujos complejos de línea de comandos; 84.9% en GDPval, que mide trabajo profesional en 44 ocupaciones; 78.7% en OSWorld-Verified, orientado a operar entornos reales de computadora; y 98% en Tau2-bench Telecom, un benchmark de atención compleja al cliente. En investigación científica, GPT-5.5 muestra avances en GeneBench y BixBench, e incluso OpenAI afirma que ayudó a encontrar una prueba matemática sobre números de Ramsey, después verificada en Lean.
La comparación con Anthropic es inevitable. Opus 4.7 llegó una semana antes con mejoras en codificación, agentes, visión y tareas multietapa; Anthropic también reconoció que su modelo interno más poderoso, Mythos Preview, sigue limitado por riesgos de ciberseguridad. Ahí está el contraste estratégico: Anthropic ha cultivado una reputación de prudencia y excelencia técnica; OpenAI apuesta por llevar la frontera al mercado masivo antes que nadie. En foros como Hacker News, la conversación ya no gira solo en torno a “qué modelo sabe más”, sino a cuál sostiene mejor trabajo real durante horas.
La integración de GPT Image 2 vuelve más importante este lanzamiento. No hablamos solo de generar imágenes bonitas. Hablamos de unir razonamiento, lenguaje, visión, edición y diseño en una misma cadena productiva: un emprendedor puede pedir un concepto de marca, un anuncio, un prototipo visual, una presentación y una campaña; un profesor puede producir infografías; un equipo de producto puede convertir una idea en activos listos para discutir. GPT Image 2 soporta generación y edición de alta calidad, tamaños flexibles e insumos visuales de alta fidelidad.
Para usar GPT-5.5 bien debemos cambiar de hábito. No le pidas “una respuesta”; asígnale una misión. “Analiza estos documentos y dame riesgos”. “Construye un plan financiero”. “Revisa este código y propón pruebas”. “Convierte esta idea en una presentación”. “Diseña una imagen coherente con esta estrategia”. La diferencia está en tratarlo como colaborador, no como buscador. El valor emerge cuando datos, intención y acción se integran en decisiones con sentido; la tecnología es medio, no fin.
Lo que viene es aún más profundo. GPT-5.5 no es AGI ni ASI, pero sí acelera el camino hacia agentes capaces de trabajar para individuos y corporaciones con autonomía creciente. Si la IA anterior era una linterna, esta nueva generación se parece más a un equipo: investiga, crea, prueba, corrige y ejecuta. La pregunta ya no es si la IA pensará por nosotros. La pregunta decisiva es si aprenderemos a dirigirla con propósito, creatividad y responsabilidad. Ahí, más que una corona tecnológica, está en juego el futuro del trabajo humano.
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Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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