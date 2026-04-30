Open AI reclama su corona con GPT 5.5

GPT-5.5 no debe entenderse como “un ChatGPT que contesta mejor”. Es algo más trascendente: un modelo diseñado para ejecutar trabajo complejo. Puede leer grandes volúmenes de información, razonar durante varios pasos, usar herramientas, programar, revisar documentos, construir planes, analizar datos, detectar errores y convertir una instrucción ambigua en una tarea terminada. En ChatGPT está llegando a usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise; en Codex se orienta al trabajo técnico, y la API se anunció con una ventana cercana al millón de tokens, a precios de 5 dólares por millón de tokens de entrada y 30 por salida.

Los datos explican el golpe. OpenAI reporta 82.7% en Terminal-Bench 2.0, prueba enfocada en flujos complejos de línea de comandos; 84.9% en GDPval, que mide trabajo profesional en 44 ocupaciones; 78.7% en OSWorld-Verified, orientado a operar entornos reales de computadora; y 98% en Tau2-bench Telecom, un benchmark de atención compleja al cliente. En investigación científica, GPT-5.5 muestra avances en GeneBench y BixBench, e incluso OpenAI afirma que ayudó a encontrar una prueba matemática sobre números de Ramsey, después verificada en Lean.

La comparación con Anthropic es inevitable. Opus 4.7 llegó una semana antes con mejoras en codificación, agentes, visión y tareas multietapa; Anthropic también reconoció que su modelo interno más poderoso, Mythos Preview, sigue limitado por riesgos de ciberseguridad. Ahí está el contraste estratégico: Anthropic ha cultivado una reputación de prudencia y excelencia técnica; OpenAI apuesta por llevar la frontera al mercado masivo antes que nadie. En foros como Hacker News, la conversación ya no gira solo en torno a “qué modelo sabe más”, sino a cuál sostiene mejor trabajo real durante horas.

La integración de GPT Image 2 vuelve más importante este lanzamiento. No hablamos solo de generar imágenes bonitas. Hablamos de unir razonamiento, lenguaje, visión, edición y diseño en una misma cadena productiva: un emprendedor puede pedir un concepto de marca, un anuncio, un prototipo visual, una presentación y una campaña; un profesor puede producir infografías; un equipo de producto puede convertir una idea en activos listos para discutir. GPT Image 2 soporta generación y edición de alta calidad, tamaños flexibles e insumos visuales de alta fidelidad.