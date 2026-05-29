Malta abre la puerta del futuro: IA y abundancia para todos los ciudadanos

La IA funciona, en términos sencillos, ordenando símbolos y sentido mediante probabilidad. Lee patrones, estima respuestas, recomienda acciones y ayuda a decidir conforme a objetivos. Por eso no solo contesta preguntas: puede redactar, programar, diagnosticar procesos, comparar escenarios, diseñar estrategias y acompañar decisiones. En la práctica, convierte información dispersa en posibilidades accionables.

El tamaño del cambio es difícil de exagerar. McKinsey estima que la IA generativa podría aportar entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales a la economía mundial en casos de uso ya identificados. El Fondo Monetario Internacional calcula que casi 40% del empleo global está expuesto a esta tecnología; en economías avanzadas, la cifra ronda 60%.

Esto reescribe el contrato social. Durante siglos, el ingreso dependió del trabajo humano repetitivo. Ahora, muchas tareas administrativas, analíticas y creativas parciales podrán ejecutarse con agentes digitales. Pero la persona no desaparece: cambia de lugar. Su papel más valioso será el liderazgo creativo: coordinar seres humanos y agentes de IA, decidir propósitos, leer emociones, moderar deseos, imaginar futuros y sostener el sentido.

Ahí está la diferencia entre automatizar y civilizar. La creatividad une razón e intuición; no solo procesa datos, también integra instintos, emociones y sentimientos para modelar el futuro. Sin esa brújula biológica, la inteligencia artificial puede optimizar medios sin comprender fines humanos.

Por eso el futuro no debe limitarse a “más productividad”. Debe preguntarse quién participa de esa productividad. Por ejemplo, el reciente manifiesto de Open AI llamado Industrial Policy for the Intelligence Age propone tratar el acceso a la IA como una base de participación económica moderna y crear un fondo público de riqueza para que cada ciudadano comparta los beneficios del crecimiento impulsado por esta tecnología, incluso si no posee inversiones financieras.

Aquí conviene ordenar conceptos. El ingreso básico universal (UBI) es dinero regular, individual y sin condiciones para los miembros de una comunidad. Los servicios básicos universales (UBS) son servicios públicos gratuitos al momento de uso, como información, educación, cuidado, transporte, alimento, vivienda o apoyo legal. El cómputo básico universal (UBC) sería entregar a cada persona una porción de capacidad computacional para usarla, venderla o donarla; el capital básico universal (UBC) sería participación en activos productivos, como acciones en empresas o fondos públicos de riqueza.