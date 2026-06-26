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Opinión

La resistencia al éxito

La mayoría de las personas cree que su principal problema es la falta de oportunidades. Sin embargo, (...) muchas veces el mayor obstáculo para alcanzar el éxito somos nosotros mismos.
vie 26 junio 2026 06:00 AM
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¿Saben los empresarios jóvenes lidiar con el fracaso?
A veces el éxito no está al otro lado del esfuerzo. Está al otro lado del permiso que nos damos para recibirlo, considera Sara Cuéllar. (iStock)

¿Por qué algunas personas parecen sabotear las oportunidades que llevan años buscando? ¿Por qué postergamos decisiones importantes, cobramos menos de lo que valemos o encontramos excusas justo cuando estamos cerca de lograr una meta relevante? Aunque solemos atribuirlo a factores externos, la respuesta puede encontrarse en un lugar mucho más incómodo: nuestra propia resistencia subconsciente al éxito. Un fenómeno más común de lo que imaginamos y que afecta a emprendedores, directivos, profesionistas y, en realidad, a cualquiera que esté intentando crecer.

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La mayoría de las personas cree que su principal problema es la falta de oportunidades. Sin embargo, después de años observando trayectorias profesionales, emprendimientos y procesos de crecimiento, he llegado a una conclusión incómoda: muchas veces el mayor obstáculo para alcanzar el éxito somos nosotros mismos.

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Miedo al dinero, el freno silencioso de muchas empresas

Suena contradictorio. ¿Quién no quiere más ingresos, reconocimiento o una vida mejor?

La respuesta es más compleja de lo que parece.

Existe una resistencia silenciosa, profundamente arraigada, que opera en el subconsciente y que puede llevarnos a rechazar precisamente aquello que decimos desear. Se manifiesta de formas aparentemente inocentes: postergamos una llamada importante, no enviamos una propuesta, cobramos menos de lo que valemos, dejamos pasar oportunidades o encontramos razones para esperar "el momento perfecto".

No es falta de capacidad. Tampoco de inteligencia.

Con frecuencia es miedo.

Miedo a fracasar, sí, pero también miedo a triunfar.

Porque el éxito implica cambios. Exige abandonar identidades conocidas, asumir nuevas responsabilidades y, en ocasiones, alejarnos de personas o entornos donde siempre hemos encontrado pertenencia. Para algunos, ganar más dinero puede despertar sentimientos de culpa. Para otros, destacar puede generar temor al juicio o a la crítica. Incluso hay quienes crecieron escuchando que el dinero corrompe, que la ambición es negativa o que sobresalir tiene consecuencias.

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Los grandes negociadores no nacen, se hacen
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El resultado es una paradoja fascinante: conscientemente avanzamos hacia una meta, mientras inconscientemente accionamos el freno.

La resistencia al éxito rara vez se presenta como un pensamiento explícito. Más bien se disfraza de perfeccionismo, procrastinación, exceso de análisis o una agenda permanentemente ocupada. Son mecanismos sofisticados que nos permiten justificar la inmovilidad mientras conservamos la sensación de estar trabajando por nuestros objetivos.

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Lo más revelador es que esta resistencia aparece precisamente cuando estamos cerca de un cambio importante. Un nuevo cliente, una promoción, una oportunidad de negocio o un proyecto transformador suelen activar viejas creencias que creíamos superadas.

Por eso, el primer paso no es trabajar más. Es observarnos mejor.

Preguntarnos qué estamos evitando. Identificar qué parte de nosotros se siente incómoda ante la posibilidad de crecer. Reconocer las historias heredadas que siguen influyendo en nuestras decisiones financieras, profesionales y personales.

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La economía pendiente del arte
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La economía pendiente del arte

El éxito sostenible no depende únicamente de estrategias, contactos o talento. También requiere una disposición interna para recibir aquello que decimos querer.

Quizá la pregunta más importante no sea qué necesitamos hacer para tener éxito.

Quizá la pregunta sea si estamos realmente preparados para permitirnos alcanzarlo.

A veces el éxito no está al otro lado del esfuerzo. Está al otro lado del permiso que nos damos para recibirlo.

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Nota del editor: Sara Cuéllar es Consultora Senior en Comunicación y Directora General de su propia agencia de RP y columnista. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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