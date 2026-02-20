Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Miedo al dinero, el freno silencioso de muchas empresas

Muchas veces el verdadero freno del crecimiento no está en el mercado, ni en la competencia ni en la economía. Está en la forma en que la empresa se relaciona con su propio capital.
vie 20 febrero 2026 06:00 AM
Miedo al dinero, el freno silencioso de muchas empresas
La relación que una empresa tiene con el dinero es un reflejo directo de la relación que su liderazgo tiene con él. Hay líderes que ven el dinero como un recurso para construir. Y otros que lo ven como algo que hay que proteger a toda costa, apunta Sara Cuéllar. (Foto: iStock)

En el discurso empresarial se habla todo el tiempo de crecimiento, inversión, expansión y rentabilidad. Pero hay un tema que rara vez se reconoce en voz alta y que, sin embargo, condiciona silenciosamente muchas decisiones estratégicas: el miedo al dinero.

No el miedo a perderlo. El miedo a moverlo.

Este temor no aparece en los reportes financieros ni en los consejos de administración, pero se manifiesta todos los días en empresas que postergan inversiones necesarias, que regatean presupuestos clave, que dudan en contratar talento, que frenan innovación y que operan desde la contención en lugar de la visión.

Publicidad

Es el miedo que hace que una empresa prefiera “no gastar” antes que preguntarse si está dejando de crecer.

Cuando la prudencia se disfraza de estrategia

Muchas organizaciones justifican este comportamiento como “prudencia financiera”. Sin embargo, en la práctica, esa prudencia se convierte en parálisis.

Se ve cuando:
- Se reduce el presupuesto de comunicación justo cuando la marca necesita posicionamiento.
- Se evita invertir en tecnología que optimizaría procesos por temor al desembolso inicial.
- Se retrasan contrataciones clave para no “engrosar la nómina”.
- Se negocia cada proveedor al límite, priorizando costo sobre valor.

En el fondo no es una decisión financiera. Es una decisión emocional.

El costo oculto de no invertir

Paradójicamente, el miedo a gastar suele ser más caro que la inversión misma. Las empresas que operan desde el miedo al dinero:

- Llegan tarde al mercado.
- Pierden talento frente a competidores más decididos.
- Mantienen procesos ineficientes durante años.
- Dañan relaciones estratégicas por una cultura constante de regateo.
- Construyen una reputación interna y externa de escasez.

Y lo más grave: limitan su propio potencial de crecimiento.

Lee más

Los grandes negociadores no nacen, se hacen
Opinión

Mediocridad, la falla invisible que sabotea a las empresas

Liderazgo y relación con el dinero

La relación que una empresa tiene con el dinero es un reflejo directo de la relación que su liderazgo tiene con él.

Hay líderes que ven el dinero como un recurso para construir. Y otros que lo ven como algo que hay que proteger a toda costa.

Los primeros piensan en retorno, posicionamiento y largo plazo. Los segundos piensan en salida de caja inmediata.

Esta diferencia define culturas empresariales completas.

La diferencia entre gastar e invertir

Las organizaciones que superan el miedo al dinero desarrollan un criterio claro: no se trata de gastar más, sino de saber en qué vale la pena invertir.

Invertir en:
- Marca
- Talento
- Comunicación
- Innovación
- Relaciones estratégicas

Porque entienden que el dinero que no se mueve no genera valor.

Publicidad
Publicidad

Tags

Opinión Empresas Dinero Inversiones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad