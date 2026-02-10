Mediocridad, la falla invisible que sabotea a las empresas

Sin embargo, nunca falta el negrito en el arroz.

Una buena parte de la industria tropieza sin reflexión.

En mi camino profesional he aprendido a renunciar a proyectos que no valen la pena y solo desgastan. Y es que me ha tocado trabajar (por poco tiempo) con aquellos empresarios que piden asesoría experta, pero luego ignoran las recomendaciones. No por falta de información, sino por inseguridad, ego o miedo al cambio. En el fondo, buscan validación, no dirección. El resultado suele ser predecible: decisiones tibias, resultados pobres y, paradójicamente, frustración compartida.

A esto se suma la ineficiencia interna. Procesos lentos, responsabilidades difusas y una cadena de acción fragmentada que termina diluyendo cualquier buen trabajo. No importa cuán sólida sea la propuesta externa si por dentro no hay claridad, compromiso ni capacidad de ejecución.

Trabajar con este tipo de clientes desgasta más de lo que aporta. Consumen tiempo, energía y motivación, y suelen culpar al proveedor por problemas que nacen en su propia estructura. Por eso, aprender a identificarlos —y, cuando es posible, evitarlos— es un acto de madurez profesional.

Elegir bien a los clientes también es parte del trabajo. Porque los buenos resultados no dependen solo del talento, sino de la calidad de la colaboración.

La mediocridad también contrata servicios

Hay un tipo de cliente del que casi nadie habla en público, pero todos los profesionales conocen en privado.

No es el cliente difícil.

No es el cliente exigente.

No es el cliente que cuestiona.

Es el cliente mediocre.

Ese que regatea honorarios pero exige resultados premium.

Ese que pide estrategia pero no respeta los tiempos.

Ese que solicita asesoría profesional pero decide con intuición.

Ese que quiere comunicación de alto nivel… con operación de bajo nivel. Y no, no es un tema de presupuesto.

Es un tema de mentalidad.