Cuando se habla de la Copa Mundial de Futbol, la conversación suele centrarse en el turismo o la proyección internacional que recibirá México como país anfitrión. Sin embargo, existe una dimensión igual de relevante que merece atención: el impacto que este tipo de eventos tiene sobre el mercado laboral y las oportunidades que abre para construir capacidades que permanezcan mucho después del silbatazo final.
Mundial 2026, el legado laboral que México no puede desaprovechar
He observado señales claras de que la economía ya comenzó a moverse. En los últimos meses, las vacantes relacionadas con sectores estratégicos para la operación del evento deportivo han registrado crecimientos importantes, particularmente en actividades vinculadas con infraestructura, obra, logística, turismo, hotelería, entretenimiento y servicios.
Lo interesante no es únicamente el aumento en la demanda de talento; lo verdaderamente relevante es entender qué ocurre después.
Los grandes eventos internacionales suelen ser vistos como generadores de empleo temporal. Y, sí, en efecto, una parte de las contrataciones responde a necesidades específicas de corto plazo; sin embargo, reducir el análisis a esa dimensión sería perder de vista una oportunidad mucho más profunda.
La experiencia internacional demuestra que cuando un país aprovecha correctamente estos momentos, la inversión en infraestructura, movilidad, servicios, digitalización, hospitalidad y conectividad puede generar efectos permanentes sobre la economía. En consecuencia, también puede impulsar nuevas necesidades de talento de manera sostenida.
México tiene ante sí la posibilidad de convertir una demanda coyuntural en una plataforma de crecimiento laboral de largo plazo. La construcción de infraestructura deja activos que seguirán operando durante años; la profesionalización del sector turístico fortalece la competitividad de los destinos nacionales; la expansión de cadenas de suministro y operaciones logísticas genera nuevas posiciones especializadas; además, las actividades aparentemente temporales, como la organización de eventos o la atención al visitante, contribuyen a desarrollar habilidades transferibles que incrementan la empleabilidad de miles de personas.
Desde esta perspectiva, el verdadero legado laboral del Mundial no debería medirse por la cantidad de empleos generados durante el torneo, sino por la capacidad de transformar esas oportunidades en trayectorias profesionales estables, formales y con posibilidades de desarrollo.
Pero hay un segundo aprendizaje que las organizaciones no deberían pasar por alto.
La llegada del Mundial también está evidenciando una transformación en las expectativas de los trabajadores, porque hoy valoran cada vez más aquellas organizaciones capaces de entender que la experiencia laboral va mucho más allá de la compensación económica.
Recientemente observamos que una parte importante de los colaboradores considera que contar con esquemas de flexibilidad para disfrutar el torneo podría incrementar su motivación, compromiso e incluso su productividad. El mensaje es que las personas esperan entornos laborales que reconozcan sus intereses, sus contextos y las experiencias que forman parte de su vida cotidiana.
Algunas organizaciones podrían interpretar esta conversación como un dilema entre productividad y flexibilidad, aunque en realidad, las empresas más competitivas han demostrado que se trata de conceptos complementarios. Permitir pausas para seguir eventos relevantes, habilitar espacios de convivencia o facilitar esquemas flexibles de trabajo no representa una concesión, representa una inversión en la experiencia del colaborador.
En un mercado laboral donde atraer y retener talento se ha convertido en una prioridad estratégica, las empresas que entienden el valor del salario emocional están construyendo ventajas competitivas difíciles de replicar. La flexibilidad, la confianza, el bienestar y el sentido de pertenencia son factores que fortalecen el compromiso de los equipos y consolidan culturas organizacionales más sólidas.
Por eso, este Mundial puede convertirse también en una prueba para los liderazgos empresariales y no nada más para evaluar su capacidad operativa frente a una coyuntura extraordinaria, sino para demostrar qué tan preparados están para responder a las nuevas expectativas del talento.
Los eventos globales aceleran tendencias que ya existen y una de las más importantes es que el futuro del trabajo exige organizaciones capaces de combinar resultados de negocio con experiencias laborales más humanas.
México tiene la oportunidad de aprovechar este momento para fortalecer dos de sus principales activos: su talento y su capacidad de generar empleo formal. Si logramos que las inversiones, las habilidades desarrolladas y las nuevas prácticas laborales trasciendan el torneo, entonces el verdadero triunfo no ocurrirá dentro de los estadios, ocurrirá en las empresas, en la economía y en el mercado laboral que construiremos durante los próximos años.
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Nota del editor: Joseph Zumaeta es Country Manager de Redarbor México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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