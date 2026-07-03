Mundial 2026, el legado laboral que México no puede desaprovechar

He observado señales claras de que la economía ya comenzó a moverse. En los últimos meses, las vacantes relacionadas con sectores estratégicos para la operación del evento deportivo han registrado crecimientos importantes, particularmente en actividades vinculadas con infraestructura, obra, logística, turismo, hotelería, entretenimiento y servicios.

Lo interesante no es únicamente el aumento en la demanda de talento; lo verdaderamente relevante es entender qué ocurre después.

Los grandes eventos internacionales suelen ser vistos como generadores de empleo temporal. Y, sí, en efecto, una parte de las contrataciones responde a necesidades específicas de corto plazo; sin embargo, reducir el análisis a esa dimensión sería perder de vista una oportunidad mucho más profunda.

La experiencia internacional demuestra que cuando un país aprovecha correctamente estos momentos, la inversión en infraestructura, movilidad, servicios, digitalización, hospitalidad y conectividad puede generar efectos permanentes sobre la economía. En consecuencia, también puede impulsar nuevas necesidades de talento de manera sostenida.

México tiene ante sí la posibilidad de convertir una demanda coyuntural en una plataforma de crecimiento laboral de largo plazo. La construcción de infraestructura deja activos que seguirán operando durante años; la profesionalización del sector turístico fortalece la competitividad de los destinos nacionales; la expansión de cadenas de suministro y operaciones logísticas genera nuevas posiciones especializadas; además, las actividades aparentemente temporales, como la organización de eventos o la atención al visitante, contribuyen a desarrollar habilidades transferibles que incrementan la empleabilidad de miles de personas.

Desde esta perspectiva, el verdadero legado laboral del Mundial no debería medirse por la cantidad de empleos generados durante el torneo, sino por la capacidad de transformar esas oportunidades en trayectorias profesionales estables, formales y con posibilidades de desarrollo.

Pero hay un segundo aprendizaje que las organizaciones no deberían pasar por alto.

La llegada del Mundial también está evidenciando una transformación en las expectativas de los trabajadores, porque hoy valoran cada vez más aquellas organizaciones capaces de entender que la experiencia laboral va mucho más allá de la compensación económica.

Recientemente observamos que una parte importante de los colaboradores considera que contar con esquemas de flexibilidad para disfrutar el torneo podría incrementar su motivación, compromiso e incluso su productividad. El mensaje es que las personas esperan entornos laborales que reconozcan sus intereses, sus contextos y las experiencias que forman parte de su vida cotidiana.