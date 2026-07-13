Nos entregamos al algoritmo a cambio de la comunidad

Nunca había sido tan fácil encontrar personas con nuestros mismos gustos, causas, rutinas o formas de pensar. Y, aun así, cada vez parece más difícil conectar.

Me reconozco en esa contradicción. Tengo chats, sigo conversaciones, encuentro afinidades y entiendo perfecto esa ansiedad contemporánea de buscar en internet cómo hacer amigos o cómo integrarse a algo.

Un estudio de la OCDE, Social Connections and Loneliness, señala que las relaciones sociales están directamente relacionadas con bienestar, confianza y resultados económicos. La OMS, por su parte, estima que una de cada seis personas experimenta soledad y vincula la desconexión social con impactos en la salud.

Hiperconectividad, una promesa que salió mal

A pesar de todas estas herramientas, la pertenencia sigue siendo una tarea pendiente. Porque la vida colectiva no se forma sólo con afinidades, necesita presencia, roce, repetición, espontaneidad y hasta desacuerdo. Las apps no sustituyen la sobremesa, el café improvisado, el debate entre conocidos ni la confianza que nace del trato y de observarnos fuera de la versión editada que mostramos en nuestras redes sociales.

El algoritmo nos conecta con personas de gustos similares e incluso, nos hace creer que puede administrar quién parece confiable, auténtico o compatible. Pero, ¿se puede conectar con alguien sin atravesar contradicciones, miedos y posturas que no siempre caben detrás de la pantalla?

¿Cómo sabemos que eso que consideramos gustos en común no es apenas el techo de un mundo propio? Uno donde empezamos a confundir afinidad con realidad.

¿Qué pierde una sociedad cuando deja de encontrarse?

En los últimos meses se ha hablado mucho de la fatiga de las apps de ligue y de cómo la Generación Z busca conectar a través de clubs de running, talleres de manualidades o reuniones para leer en silencio. Pero hablar sólo de socializar a través de hobbies deja fuera una conversación incómoda.

Mientras convertimos la tecnología en sustituto del encuentro, también crece la presencia de grupos con posturas extremas, aumenta el acoso digital y se profundiza la polarización en temas básicos para la convivencia humana.

Hoy existen rincones de internet dedicados a normalizar el odio por género, religión, creencias, cuerpos, o, simplemente, hacia ciertas formas de existir. Un fenómeno que nos obliga a preguntarnos qué está pasando con nuestra capacidad de mirar al otro con humanidad.

Quizás cuando una sociedad deja de encontrarse no sólo pierde cercanía, pierde conciencia, pierde el radar ético, pierde esa fricción humana que nos recuerda que del otro lado no hay una idea, hay una persona.