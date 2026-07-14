Jugar a la defensiva no basta: de la resiliencia al "Total Value" en la cadena de suministro

1. De "no perder" a "ganar el partido"

Si el almacén es el corazón que bombea la cadena de suministro, la resiliencia fue durante años el sistema inmunológico: reaccionar rápido, contener el daño, volver a la normalidad. Necesario, pero limitado. Un equipo que solo defiende puede empatar muchos partidos, pero rara vez levanta el título.

Total Value propone otra cosa: que cada inversión en logística —un centro de distribución, una ruta marítima, un sistema de visibilidad se juzgue no solo por si evita una crisis, sino por cuánto valor añade al cliente, al empleado, al inversionista y al planeta al mismo tiempo. Es pasar de "¿sobrevivimos al golpe?" a "¿este golpe nos hizo mejores?".

En términos prácticos, esto se traduce en tres capas que deben moverse juntas:

1. Total Performance: costo, velocidad y calidad operados como un solo tablero, no como metas que compiten entre sí.

2. Total Experience: la experiencia del cliente, del operador de almacén y del proveedor diseñada como un mismo ecosistema, no como silos separados.

3. Gobernanza de datos compartida: la información fluye entre finanzas, ventas, sostenibilidad y operaciones para que una decisión logística se tome sabiendo su impacto completo en el negocio.

2. El caso de la operación logística de San Luis Potosí

DP World dentro de la gran automotriz de SLP: de "no fallar" a "saber lo que viene."

El ejemplo más claro de este giro no está en un puerto, sino dentro de la propia planta del cliente. Hoy opera una logística integral —recepción, almacenaje y despacho— dentro de instalaciones del cliente, primero en la planta de Debrecen, Hungría, y más recientemente en el nuevo hub logístico de Ostrava, República Checa, un complejo de más de 120,000 m² pensado como centro automotriz para Europa Central.

Durante mucho tiempo, el mandato de un operador logístico dentro de una planta automotriz se resumía en tres palabras: seguro, estable, sin interrupciones. Y tiene sentido: una línea de ensamble como la de esta automotriz, se sostiene con esquemas “just in time” y “just in sequence”, donde la pieza correcta debe llegar a la estación correcta en una ventana de minutos, a veces con proveedores a los que se llama apenas un par de horas antes de necesitar la pieza. En ese contexto, "no interrumpir" parecía ya el estándar más alto posible.

Pero ese estándar es, en realidad, el piso —no el techo. Bajo la lógica de Total Value, el rol de un operador como DP World dentro de una planta como la de BMW deja de medirse solo por la ausencia de fallas y empieza a medirse por su capacidad de predecir condiciones antes de que se conviertan en problema, anticipar cuellos de botella en la recepción de contenedores, saturación de andenes o picos de demanda de una variante específica del vehículo, antes de que afecten la línea.

Anticipar riesgos de abasto, no solo reaccionar a ellos: identificar con antelación qué proveedor, ruta o componente tiene mayor probabilidad de fallar —por clima, congestión portuaria o tensión geopolítica— y activar un plan alterno antes de que la planta lo sienta.

3. Dar visibilidad total

No solo reporte de incidentes: que la planta no solo sepa qué pasó, sino qué está por pasar, ayudar al diseño de layout con visión futura, con datos compartidos en tiempo real entre el operador logístico, la planta y los proveedores.