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Jugar a la defensiva no basta: de la resiliencia al "Total Value" en la cadena de suministro

Durante años, sobrevivir a la disrupción fue suficiente. En 2026, sobrevivir ya no basta: las cadenas de suministro que ganan son las que convierten cada crisis en valor para el negocio.
mar 14 julio 2026 06:01 AM
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Si el almacén es el corazón que bombea la cadena de suministro, la resiliencia fue durante años el sistema inmunológico: reaccionar rápido, contener el daño, volver a la normalidad. Necesario, pero limitado, considera Daniel Razo. (RainerPlendl/Getty Images/iStockphoto)

Durante casi un lustro, la palabra de moda en supply chain fue "resiliencia". Pandemia, guerra en Ucrania, crisis del Canal de Suez, aranceles cruzados entre potencias: cada golpe nos enseñó a blindarnos. Multiplicamos proveedores, diversificamos rutas, acumulamos inventarios de seguridad. Aprendimos, en resumen, a no caer.

Las cadenas de suministro más maduras están migrando de una lógica puramente defensiva —resistir el golpe, mantener el flujo, evitar el quiebre— hacia una lógica ofensiva: usar cada decisión logística para generar valor medible en toda la organización. A esto los analistas lo llaman "Total Value", y no es otro concepto de consultoría: es un cambio real en cómo se diseñan las operaciones. A continuación, como suelo mis guías de ruta:

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1. De "no perder" a "ganar el partido"

Si el almacén es el corazón que bombea la cadena de suministro, la resiliencia fue durante años el sistema inmunológico: reaccionar rápido, contener el daño, volver a la normalidad. Necesario, pero limitado. Un equipo que solo defiende puede empatar muchos partidos, pero rara vez levanta el título.

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Total Value propone otra cosa: que cada inversión en logística —un centro de distribución, una ruta marítima, un sistema de visibilidad se juzgue no solo por si evita una crisis, sino por cuánto valor añade al cliente, al empleado, al inversionista y al planeta al mismo tiempo. Es pasar de "¿sobrevivimos al golpe?" a "¿este golpe nos hizo mejores?".

En términos prácticos, esto se traduce en tres capas que deben moverse juntas:

1. Total Performance: costo, velocidad y calidad operados como un solo tablero, no como metas que compiten entre sí.
2. Total Experience: la experiencia del cliente, del operador de almacén y del proveedor diseñada como un mismo ecosistema, no como silos separados.
3. Gobernanza de datos compartida: la información fluye entre finanzas, ventas, sostenibilidad y operaciones para que una decisión logística se tome sabiendo su impacto completo en el negocio.

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2. El caso de la operación logística de San Luis Potosí

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El ejemplo más claro de este giro no está en un puerto, sino dentro de la propia planta del cliente. Hoy opera una logística integral —recepción, almacenaje y despacho— dentro de instalaciones del cliente, primero en la planta de Debrecen, Hungría, y más recientemente en el nuevo hub logístico de Ostrava, República Checa, un complejo de más de 120,000 m² pensado como centro automotriz para Europa Central.

Durante mucho tiempo, el mandato de un operador logístico dentro de una planta automotriz se resumía en tres palabras: seguro, estable, sin interrupciones. Y tiene sentido: una línea de ensamble como la de esta automotriz, se sostiene con esquemas “just in time” y “just in sequence”, donde la pieza correcta debe llegar a la estación correcta en una ventana de minutos, a veces con proveedores a los que se llama apenas un par de horas antes de necesitar la pieza. En ese contexto, "no interrumpir" parecía ya el estándar más alto posible.

Pero ese estándar es, en realidad, el piso —no el techo. Bajo la lógica de Total Value, el rol de un operador como DP World dentro de una planta como la de BMW deja de medirse solo por la ausencia de fallas y empieza a medirse por su capacidad de predecir condiciones antes de que se conviertan en problema, anticipar cuellos de botella en la recepción de contenedores, saturación de andenes o picos de demanda de una variante específica del vehículo, antes de que afecten la línea.

Anticipar riesgos de abasto, no solo reaccionar a ellos: identificar con antelación qué proveedor, ruta o componente tiene mayor probabilidad de fallar —por clima, congestión portuaria o tensión geopolítica— y activar un plan alterno antes de que la planta lo sienta.

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3. Dar visibilidad total

No solo reporte de incidentes: que la planta no solo sepa qué pasó, sino qué está por pasar, ayudar al diseño de layout con visión futura, con datos compartidos en tiempo real entre el operador logístico, la planta y los proveedores.

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Otros ejemplos del terreno de juego

No hace falta ser un gigante portuario para aplicar esta lógica. El Total Value ya se ve en decisiones cotidianas de empresas de distinto tamaño:

- Retail con entrega same-day: cadenas que antes medían el éxito de un centro de distribución solo en costo por unidad procesada, hoy lo miden también en satisfacción del cliente final y en retención del personal de picking, porque saben que la rotación de personal encarece más que cualquier ineficiencia operativa.

- Manufactura con nearshoring: empresas que relocalizan producción cerca de sus mercados no solo para reducir el riesgo arancelario, sino para capturar el valor de tiempos de respuesta más cortos y menor huella de carbono, dos variables que antes se gestionaban por separado.

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- 3PLs con torres de control: operadores logísticos que integran datos de inventario, transporte y servicio al cliente en un solo tablero, de modo que una decisión de ruta se toma sabiendo su efecto en el costo, en el cliente y en la meta de sostenibilidad, no solo en el tiempo de tránsito.

"La resiliencia te mantiene en el partido. El Total Value es lo que te hace ganarlo"

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Nota del editor: Daniel Razo es Socio Fundador de Supply Chain Cracks. Director de Operaciones y Logística, así como mentor en cadenas de suministro complejas. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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