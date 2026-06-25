Las cinco capacidades humanas que explican el triunfo de Abelardo de la Espriella

Durante años he desarrollado un modelo que denomino las Cinco Capacidades Humanas™: ver con claridad, discernir con sabiduría, crear pertenencia, actuar con coraje y generar significado. Estas habilidades se han convertido en el factor decisivo que separa a los líderes que anticipan el cambio de quienes reaccionan a él. El caso de Abelardo de la Espriella es particularmente relevante para los ejecutivos mexicanos y latinoamericanos porque muestra cómo estas capacidades, cuando se cultivan de manera coherente, permiten navegar entornos volátiles, construir movimientos de gran escala y generar resultados transformadores, exactamente lo que hoy demandan las organizaciones.

Mientras la mayoría de los candidatos y el establishment político se concentraban en análisis lógicos, encuestas tradicionales y precauciones excesivas, Abelardo vio con claridad el estado real del ánimo colectivo colombiano. No se dejó deslumbrar por narrativas obsoletas ni por el ruido mediático. Esta autoconciencia profunda, alimentada de forma permanente por la data, le permitió detectar señales débiles que otros ignoraron y actuar en el momento preciso. En el mundo empresarial, los líderes que dominan esta capacidad identifican antes que sus competidores las disrupciones tecnológicas, los cambios en el comportamiento del consumidor y las grietas culturales dentro de sus propias organizaciones. Ver con claridad no es acumular más datos; es interpretar la realidad desde un lugar de presencia y profundidad.

Pero ver no basta. Abelardo también discernió con sabiduría. Supo distinguir entre emociones superficiales y aspiraciones profundas, entre miedo y deseo de orden, entre frustración y potencial de renovación. Escuchó más allá de las palabras y comprendió las sinergias del corazón colectivo. Para los ejecutivos, esta capacidad es crítica en un entorno saturado de información y polarización. Quienes la desarrollan toman decisiones más acertadas, evitan errores costosos derivados de sesgos ideológicos y convierten la complejidad en ventaja estratégica, en lugar de verse paralizados por ella.

Una vez que vio y discernió, Abelardo creó pertenencia. No se encerró en círculos familiares ni en lealtades partidistas tradicionales. Construyó una conexión genuina con millones de colombianos que se sintieron vistos y representados. Utilizó inteligencia relacional para tejer un sentido de “nosotros” amplio y disciplinado. En las empresas, esta capacidad es hoy el antídoto más poderoso contra el burnout, la rotación de talento y la fragmentación cultural. Los líderes que la dominan generan equipos donde las personas no solo trabajan, sino también que pertenecen y entregan su máximo potencial.

El cuarto elemento fue el coraje moral. Abelardo tuvo la valentía de reinventar la narrativa, salirse del guion esperado y defender posturas radicales con coherencia y disciplina. No optó por lo cómodo ni por lo políticamente correcto. En el ámbito corporativo, donde la presión por resultados trimestrales y la aversión al riesgo son intensas, esta capacidad escasea y resulta invaluable. Los ejecutivos que actúan con coraje moral impulsan transformaciones reales, no solo ajustes incrementales, y construyen culturas de integridad que resisten las crisis.

Finalmente, Abelardo generó significado. No solo entendió el momento: se convirtió en su arquitecto. Supo articular un propósito superior que conectó la acción política con el alma del país y posicionó su proyecto como el vehículo de un futuro distinto. En la era de la inteligencia artificial, donde las máquinas pueden optimizar procesos pero no pueden crear propósito, esta capacidad humana se vuelve insustituible. Los líderes que la cultivan inspiran a sus organizaciones a ir más allá de los KPIs y a construir legados duraderos.