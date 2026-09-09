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El espejo retrovisor: cuando el consejo gobierna el pasado

Revisar resultados es indispensable, pero convertir la sesión en un ritual de cifras limita la capacidad de anticipar riesgos, cuestionar decisiones y construir el futuro de la empresa.
mié 09 septiembre 2026 06:15 AM
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A Audi le tomó 22 años vender un millón de unidades en China, y planea tocar la marca de los 2 millones en los próximos tres años, dijo el presidente ejecutivo de la empresa. (Foto: Photos to go)
Un consejo que concentra su atención en resultados que ya ocurrieron puede perder de vista los riesgos y decisiones que definirán el futuro de la empresa. (Photos to go)

Ningún vehículo llega a su destino si se conduce mirando solo por el espejo retrovisor. Y, sin embargo, así sesionan muchos consejos de administración.

Con la vista fija en un trimestre ya ocurrido, discutiendo desviaciones que ya nadie puede modificar, mientras la empresa avanza a ciegas hacia lo único que sí está en juego: lo que viene.

Ese es el teatro de la gobernanza. No la ausencia de forma —la forma suele estar impecable—, sino la confusión entre revisar y gobernar. Hay comités estructurados, consejeros con credenciales deslumbrantes, estatutos al día. Y aun así, al cruzar la puerta de la sala, lo que ocurre no es supervisión estratégica: es escenografía. Todos actúan según su papel. Nadie cuestiona la trayectoria.

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La agenda como confesión

Si quiere saber qué gobierna realmente un consejo, no lea sus estatutos: lea su agenda o su orden del día, y cronometre la sesión. La agenda es la confesión más honesta que produce un órgano de gobierno, porque revela dónde se gasta el activo más escaso de la mesa: la atención de quienes la ocupan.

En los consejos que han caído en la simulación, esa confesión siempre es la misma. Cuatro horas de reportes del periodo anterior, lecturas lineales de presentaciones que todos recibieron con días de anticipación, discusiones minuciosas sobre variaciones menores. Para cuando la agenda llega a lo que verdaderamente importa —la disrupción del modelo de negocio, la asignación estratégica de capital, la sucesión, la alineación de la cultura—, quedan quince minutos y una sala con hambre.

El orden no es un detalle logístico. Es una declaración de prioridades. Lo que se coloca al final es, por definición, lo que se ha decidido no gobernar: llegará cansado, apresurado y sin tiempo para el desacuerdo. Nadie lo dice en voz alta, pero todos en la sala lo saben desde que reciben la convocatoria. Por eso el debate de fondo no se pospone por accidente; se pospone por diseño.

Un consejo que dedica el grueso de su tiempo al retrovisor no está ejerciendo supervisión: está actuando como un comité de auditoría diferido y costoso. Revisar el desempeño pasado es necesario, desde luego. Pero si esa revisión no sirve como insumo para cuestionar la trayectoria futura, la sesión deja de ser gobierno y se vuelve trámite. Es el Consejo Burocrático en estado puro: el que confunde agotar el orden del día con haber cumplido su deber.

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La cortesía que cuesta dinero

Queda una pregunta incómoda. ¿Por qué profesionales de primer nivel, líderes con trayectoria probada, se vuelven observadores pasivos apenas se sientan a esa mesa?

La respuesta rara vez es técnica. Es relacional.

En muchas de nuestras empresas, el consejero no llegó a la silla por un proceso abierto de búsqueda. Llegó porque alguien lo invitó. Porque acompañó al fundador en años difíciles, porque es socio, porque hay una historia compartida que antecede por mucho a la sesión de hoy. Ese origen no es ilegítimo —a menudo es la razón por la que ese consejero entiende el negocio mejor que nadie—, pero tiene un precio: cuestionar con dureza a quien lo sentó ahí se siente menos como deber fiduciario y más como deslealtad personal.

De ahí nace la cortesía tóxica. Se confunde el respeto profesional con la complacencia. Cuestionar las premisas de la dirección se lee como falta de confianza; desafiar al director general, como fricción innecesaria. Y entonces aparecen las intervenciones diplomáticas, los comentarios superficiales que justifican la asistencia —hablar por hablar— y el consenso apresurado que todos celebran como alineación.

Es el Consejo Espectador: presente, informado, silencioso.

Esa unanimidad no blinda a nadie. Las grandes fallas estratégicas casi nunca ocurren por falta de datos; ocurren porque nadie se atrevió a formular en voz alta la pregunta que varios ya estaban pensando.

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El deber de diligencia no se honra evitando el conflicto, sino administrándolo.

El costo de la escenografía

Un consejo en modo trámite no es inocuo. Cuesta honorarios, viáticos y tiempo directivo invertido en preparar materiales que nadie discutirá a fondo. Pero el costo mayor es invisible: la falsa sensación de blindaje. Los accionistas creen tener supervisión. La dirección cree tener contrapeso. Ambos operan bajo una ilusión que solo se derrumba cuando ya hay pérdidas que explicar.

Revertirlo no exige reformar estatutos. Exige tres decisiones y disposición a la incomodidad.

La primera es invertir la ecuación del tiempo: lo ocurrido se da por leído y se resuelve en preguntas, no en presentaciones; el grueso de la sesión se reserva al debate prospectivo. La segunda es que quien preside deje de confundir cohesión con unanimidad y empiece a provocar la objeción fundamentada, porque la diversidad de pensamiento solo produce valor cuando pensar distinto no tiene costo. La tercera es cambiar la vara de medición: evaluar al consejo por la calidad de sus preguntas, la solidez de sus decisiones y el rigor de su seguimiento, no por la puntualidad de sus sesiones ni por el volumen de sus actas.

El valor de un consejo nunca estuvo en la elegancia de sus formas. Un consejo no existe para dar fe de lo que ya pasó. Existe para incomodar lo que viene.

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Nota del editor: Milton Rosario es cofundador y Socio Director de The OD Consulting Group. Experto en cultura organizacional, liderazgo y gobierno corporativo, asesora a Consejos de Administración y equipos C-Suite a través de las Américas. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, A.C. (CNCPIE). Conéctate con él en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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