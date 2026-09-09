El espejo retrovisor: cuando el consejo gobierna el pasado

La agenda como confesión

Si quiere saber qué gobierna realmente un consejo, no lea sus estatutos: lea su agenda o su orden del día, y cronometre la sesión. La agenda es la confesión más honesta que produce un órgano de gobierno, porque revela dónde se gasta el activo más escaso de la mesa: la atención de quienes la ocupan.

En los consejos que han caído en la simulación, esa confesión siempre es la misma. Cuatro horas de reportes del periodo anterior, lecturas lineales de presentaciones que todos recibieron con días de anticipación, discusiones minuciosas sobre variaciones menores. Para cuando la agenda llega a lo que verdaderamente importa —la disrupción del modelo de negocio, la asignación estratégica de capital, la sucesión, la alineación de la cultura—, quedan quince minutos y una sala con hambre.

El orden no es un detalle logístico. Es una declaración de prioridades. Lo que se coloca al final es, por definición, lo que se ha decidido no gobernar: llegará cansado, apresurado y sin tiempo para el desacuerdo. Nadie lo dice en voz alta, pero todos en la sala lo saben desde que reciben la convocatoria. Por eso el debate de fondo no se pospone por accidente; se pospone por diseño.

Un consejo que dedica el grueso de su tiempo al retrovisor no está ejerciendo supervisión: está actuando como un comité de auditoría diferido y costoso. Revisar el desempeño pasado es necesario, desde luego. Pero si esa revisión no sirve como insumo para cuestionar la trayectoria futura, la sesión deja de ser gobierno y se vuelve trámite. Es el Consejo Burocrático en estado puro: el que confunde agotar el orden del día con haber cumplido su deber.

