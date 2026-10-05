El Buen Fin empieza mucho antes de noviembre

El dato que mejor explica esta transformación es el tamaño que alcanzó el comercio digital en México. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el eCommerce retail alcanzó 941 mil millones de pesos en 2025 y llegó a 77.2 millones de compradores digitales. El canal digital representa ya 17.7% de las ventas minoristas del país.

En otras palabras, hablar del Buen Fin ya no significa hablar únicamente de una campaña promocional. Significa hablar de uno de los momentos de mayor concentración de intención de compra dentro de un mercado digital que se ha vuelto permanente.

Por eso, esperar a noviembre para comenzar a pensar en la estrategia puede ser demasiado tarde. No necesariamente porque se haya agotado el inventario publicitario, sino porque se habrá perdido algo más difícil de recuperar: el tiempo para entender a las audiencias.

Y hay un dato reciente de la propia AMVO que refuerza esta idea. De acuerdo con sus estudios de 2026, cerca de 80% de los compradores potenciales de temporalidades como El Buen Fin planea su presupuesto con semanas de anticipación y compara alternativas antes del inicio oficial del evento.

Esto cambia la naturaleza de la oportunidad. Si una parte importante de los consumidores llega a noviembre con un presupuesto previamente considerado y con alternativas ya comparadas, la batalla por la atención no empieza cuando aparecen las promociones. Empieza cuando el consumidor comienza a evaluar qué necesita, cuánto está dispuesto a gastar y qué opciones tiene.

El consumidor actual puede descubrir un producto en video, comparar precios desde su teléfono, consultar reseñas, visitar una tienda física y finalmente comprar desde otro dispositivo. Incluso puede utilizar herramientas de inteligencia artificial para investigar alternativas antes de decidir. La propia AMVO reporta que 42% de los compradores digitales utiliza internet principalmente como herramienta de información antes de concretar una compra en otro canal.

Ese comportamiento modifica una premisa fundamental de la publicidad: la compra no empieza cuando aparece el anuncio de descuento.

