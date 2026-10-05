El Buen Fin empieza mucho antes de noviembre

Empieza cuando surge una necesidad.
La tarea de las marcas, entonces, no debería consistir únicamente en estar presentes durante el pico de demanda, sino en identificar las señales que aparecen antes: qué categorías despiertan interés, qué contenidos consulta una persona, cuándo comienza a comparar, qué información necesita y qué factores terminan inclinando la decisión.
Esto también obliga a abandonar una visión excesivamente lineal del llamado customer journey. El consumidor no necesariamente pasa de awareness a consideración y después a compra en ese orden. Puede entrar y salir de diferentes etapas varias veces. Puede conocer una marca, olvidarla, volver a investigarla semanas después y terminar comprando en un canal completamente distinto.
La planeación de medios debe reflejar esa realidad.
Esto implica definir con anticipación qué audiencias son prioritarias, qué señales permitirán identificarlas, qué mensajes tendrán sentido en cada momento y cómo se medirá la contribución de los diferentes canales. CTV, video, display, mobile, audio y otros formatos no deberían funcionar como campañas independientes, sino como distintas expresiones de una misma estrategia.
También significa reconocer que la medición basada exclusivamente en impresiones y clics se queda corta. Si una persona ve un anuncio en televisión conectada, investiga posteriormente desde su teléfono y compra en una tienda física, analizar cada contacto por separado puede ocultar justamente la información que más importa: cómo se produjo la decisión.
La inteligencia artificial puede ayudar a procesar esa complejidad, pero tampoco debería convertirse en el centro de la conversación. El verdadero valor de la IA no está en producir más anuncios o automatizar más tareas por sí mismas. Está en ayudar a interpretar grandes cantidades de señales, detectar patrones, ajustar decisiones y optimizar una estrategia mientras ocurre.