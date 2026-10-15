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Lo que el FMI y el Banco Mundial ven en México que vale la pena escuchar

Ambas instituciones llegaron a una evaluación similar desde diferentes ángulos: México tiene fundamentos sólidos para crecer, pero está debajo de su potencial.
jue 15 octubre 2026 09:01 AM
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Imagen alusiva a la entrega del Paquete Económico en el pleno de la Cámara de Diputados, en la imagen se observa una caja que contiene documentos.
El FMI reconoce los avances en consolidación fiscal al reducir el déficit en 2025, pero advierte que el Paquete Económico 2027 propone una consolidación más gradual, con una trayectoria de deuda que seguirá subiendo en los próximos años si no se toman medidas adicionales. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro. )

Hace algunos días, dos de las instituciones financieras internacionales más influyentes publicaron sus evaluaciones sobre la economía mexicana . El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento de 1.5% para este año y 1.8% para 2027. Por su parte, el Banco Mundial estimó 1.4% para 2026, por debajo del promedio regional de 2.2%.

Ambas instituciones llegaron a una evaluación similar desde diferentes ángulos: México tiene fundamentos sólidos para crecer, pero está debajo de su potencial. La reacción más cómoda ante esa valoración es la defensiva.

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México creció más que en 2025, las exportaciones rompen récords, la inflación se controla, el tipo de cambio es flexible y estable. Todo eso es cierto. Pero me parece que leer los reportes del FMI y del Banco Mundial para una validación o como crítica política es perder lo más valioso que ofrecen: una mirada desde afuera.

Lo interesante es que sus perspectivas dicen algo específico.

El FMI reconoce los avances en consolidación fiscal al reducir el déficit en 2025 , pero advierte que el Paquete Económico 2027 propone una consolidación más gradual, con una trayectoria de deuda que seguirá subiendo en los próximos años si no se toman medidas adicionales. Su recomendación no es de austeridad ciega, es de credibilidad fiscal de largo plazo; que es exactamente lo que los inversionistas necesitan para comprometerse con horizontes de tres, cinco o diez años.

El Banco Mundial señala que la inversión privada sigue limitada por la incertidumbre sobre políticas internas, así como al entorno regulatorio e institucional doméstico, sumado a los aranceles de Trump y las revisiones en curso del T-MEC.

Ninguna de las dos instituciones financieras dice que México va mal.

Lo que dicen es más preciso. México va bien en lo que exporta, pero no en lo que produce internamente. Las exportaciones totales de bienes crecieron 30.4% en los primeros ocho meses del año, pero el PIB creció apenas 1.2% en el primer semestre. Esa brecha no es casualidad ni es transitoria, es estructural y la explican los tres factores que he señalado en mensajes anteriores: energía, infraestructura y financiamiento a las cadenas productivas medianas.

Lo que me parece más relevante del momento actual es la fecha en la que llegan estos reportes.

Estamos a menos de tres meses del cierre 2026, el cual empezó con enorme incertidumbre arancelaria y que, contra todos los pronósticos más pesimistas, terminará con exportaciones récord, una IED récord y el T-MEC en proceso activo de revisión sin señales de ruptura. Eso es más de lo que muchos esperaban a inicio de 2026.

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Pero, también es un año en el que el crecimiento del PIB habrá sido de apenas 1.4-1.5%, la mitad de lo que México necesita para reducir la pobreza, crear empleo formal y aprovechar el bono demográfico que se cierra en la próxima década. Sigo creyendo que el comercio exterior es el motor más potente que tiene la economía mexicana; pero un motor solo no mueve el auto, necesita transmisión, combustible y una carretera en condiciones.

El FMI y el Banco Mundial no dicen que México cambie de rumbo, están pidiendo que acelere en la dirección correcta: más certidumbre para la inversión privada, una trayectoria fiscal creíble de largo plazo y una agenda de productividad que convierta los récords de exportación en crecimiento que se sienta en el tejido productivo nacional. Eso, para cerrar bien el año y llegar a 2027 con más que buenos números en la balanza comercial.

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Nota del editor: Martín Pustilnick es co-founder y CEO de MUNDI , la compañía de servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores mexicanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Banco Mundial Fondo Monetario Internacional

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  • Martín Pustilnick
    Martín Pustilnick es Co-Founder y CEO de MUNDI , la compañía de servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores mexicanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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