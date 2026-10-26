La tríada invisible: lo que el consejo no ve, pero gobierna

Vista así, la escena del martes cambia de sentido. La cultura había convertido el rescate en virtud. El liderazgo lo había reforzado con su propio ejemplo. Y el consejo, sin advertirlo, había validado el resultado sin preguntar por los medios. Nunca estableció quién podía liberar un lote sin pruebas completas, ni con qué criterio. Reconocimientos, bonos, conducta ejecutiva y aprobación del consejo enviaban la misma señal: cumplir, aunque hubiera que encontrar un atajo.

El consejo nunca decidió quién podía liberar un lote sin pruebas completas. Lo decidió el bono.

Los tres hilos tiraban en la misma dirección, y eso parecía salud. Pero sincronía no es alineación.

Una tríada está alineada cuando sus hilos se trenzan alrededor de un criterio elegido deliberadamente; aquí se habían trenzado alrededor de un indicador que nadie cuestionaba. La fortaleza de una dimensión no corrige por sí sola las fallas de las otras: la cultura necesita criterios de gobierno; el gobierno, liderazgo que los traduzca en conducta; y el liderazgo, una cultura que sostenga esa conducta.

Del qué al cómo

El consejo ocupa una posición privilegiada para observar los tres hilos como un sistema, con independencia y perspectiva de largo plazo. Esa posición exige preguntar por la coherencia entre lo que la empresa declara, lo que sus líderes hacen y lo que sus incentivos premian. Cuatro prácticas pueden llevar esa mirada a su agenda:

1. Definir qué decisiones no son negociables

Cuando dos objetivos legítimos chocan —calidad y fecha de entrega, venta y riesgo crediticio, costo y seguridad—, corresponde al consejo exigir criterios claros sobre qué prevalece, quién decide y cómo se escalan los conflictos. La dirección los traduce en reglas operativas. En la práctica, basta con pedir a la dirección un inventario de esos dilemas, con el criterio que prevalece y quién puede autorizar una excepción, y revisarlo cada vez que se use. En aquella empresa, cumplir la fecha debía quedar condicionado a la liberación de calidad. La presión por entregar no podía convertirse en permiso para omitirla.

