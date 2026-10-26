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La tríada invisible: lo que el consejo no ve, pero gobierna

La cultura organizacional, el liderazgo y los incentivos pueden reforzarse entre sí sin conducir a un buen desempeño. El consejo debe evaluar cómo se obtienen los resultados, no solo si se cumplen las metas.
lun 26 octubre 2026 05:58 AM
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El momento exacto en que se fractura la confianza organizacional
El consejo de administración debe revisar la coherencia entre la cultura organizacional, las decisiones de sus líderes y los incentivos que determinan la conducta cotidiana. (iStock)

La sesión extraordinaria se convocó un martes, cuatro días después de que el principal cliente de la empresa, una cadena de autoservicio, retirara de sus anaqueles tres lotes de producto. La compañía —una procesadora de alimentos con 40 años de historia, institucionalizada, con consejeros independientes y comités en regla— nunca había enfrentado algo así. Según el informe de la dirección, un supervisor del turno nocturno había liberado los lotes sin esperar el resultado completo del laboratorio, para cumplir con una fecha de entrega. La recomendación: separarlo de la empresa y reforzar el procedimiento.

Antes de votar, el presidente del comité de auditoría pidió algo que no venía en la carpeta: el expediente del supervisor.

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No era el de alguien negligente. Tres reconocimientos en cinco años, todos por “salvar” entregas que parecían perdidas. Su fotografía había ilustrado el informe anual como ejemplo del compromiso con el cliente. Su bono, como el de toda la operación, dependía de un indicador que el consejo revisaba cada trimestre con satisfacción: entregas a tiempo por encima del 98 % durante seis años. El director general, por su parte, era célebre por presentarse en la planta de madrugada cada vez que algo se complicaba. Clima laboral positivo, rotación baja, ninguna alarma.

Esa noche, el supervisor no se apartó del sistema. Hizo exactamente lo que el sistema le había enseñado.

Tres hilos, una sola trenza

El problema no se agotaba en la conducta de una persona. Había que entender el sistema que la había reforzado. En un trabajo reciente lo describimos como la tríada invisible: la interacción permanente entre la cultura organizacional, el liderazgo y el gobierno corporativo.

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Cada hilo cumple una función distinta: la cultura fija las normas tácitas que rigen la conducta diaria; el liderazgo las activa y las traduce en decisiones; el gobierno define qué decisiones importan, quién las toma y con qué criterio. Y esto último no lo hace solo con mandatos, sino con lo que mide, lo que incentiva y lo que calla.

Es invisible no porque sea intangible, sino porque casi nunca se mira completa: cada pieza tiene su disciplina, su lenguaje y su responsable. El problema no es de información, sino de integración.

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Vista así, la escena del martes cambia de sentido. La cultura había convertido el rescate en virtud. El liderazgo lo había reforzado con su propio ejemplo. Y el consejo, sin advertirlo, había validado el resultado sin preguntar por los medios. Nunca estableció quién podía liberar un lote sin pruebas completas, ni con qué criterio. Reconocimientos, bonos, conducta ejecutiva y aprobación del consejo enviaban la misma señal: cumplir, aunque hubiera que encontrar un atajo.

El consejo nunca decidió quién podía liberar un lote sin pruebas completas. Lo decidió el bono.

Los tres hilos tiraban en la misma dirección, y eso parecía salud. Pero sincronía no es alineación.

Una tríada está alineada cuando sus hilos se trenzan alrededor de un criterio elegido deliberadamente; aquí se habían trenzado alrededor de un indicador que nadie cuestionaba. La fortaleza de una dimensión no corrige por sí sola las fallas de las otras: la cultura necesita criterios de gobierno; el gobierno, liderazgo que los traduzca en conducta; y el liderazgo, una cultura que sostenga esa conducta.

Del qué al cómo

El consejo ocupa una posición privilegiada para observar los tres hilos como un sistema, con independencia y perspectiva de largo plazo. Esa posición exige preguntar por la coherencia entre lo que la empresa declara, lo que sus líderes hacen y lo que sus incentivos premian. Cuatro prácticas pueden llevar esa mirada a su agenda:

1. Definir qué decisiones no son negociables

Cuando dos objetivos legítimos chocan —calidad y fecha de entrega, venta y riesgo crediticio, costo y seguridad—, corresponde al consejo exigir criterios claros sobre qué prevalece, quién decide y cómo se escalan los conflictos. La dirección los traduce en reglas operativas. En la práctica, basta con pedir a la dirección un inventario de esos dilemas, con el criterio que prevalece y quién puede autorizar una excepción, y revisarlo cada vez que se use. En aquella empresa, cumplir la fecha debía quedar condicionado a la liberación de calidad. La presión por entregar no podía convertirse en permiso para omitirla.

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2. Someter los incentivos a una prueba de estrés

Antes de aprobar una métrica del bono, conviene preguntar: «¿Cuál es el atajo más rápido para mejorarla?». Después: ¿quién podría tomarlo y qué lo detectaría? Si una meta premia el resultado sin considerar cómo se obtiene, puede estimular la conducta que la empresa dice rechazar. En aquella empresa, la corrección era sencilla: que las entregas a tiempo contaran solo si cumplían con calidad, y que un incidente grave redujera el bono de toda la cadena responsable, no solo del último eslabón.

3. Evaluar no solo qué logra el director general, sino cómo lo logra

Una buena evaluación recoge evidencia de las decisiones y conductas que producen los resultados: cómo responde ante la presión, qué tolera y qué ocurre cuando alguien cuestiona sus prioridades. Las conversaciones confidenciales con distintos niveles, los resultados de clima por área y la revisión de decisiones difíciles ayudan a contrastar el discurso con la práctica. Dar a esa evidencia un peso explícito en la evaluación y la compensación convierte las expectativas en una señal concreta.

4. Llevar evidencia cultural al consejo

Los promedios favorables de clima pueden ocultar tensiones importantes. Un formato sencillo funciona: reservar quince minutos de cada sesión para que un gerente de segunda línea —no el director— relate una decisión difícil reciente, qué opciones tuvo y qué pesó más. A ello se suman visitas a la operación sin la agenda de la dirección y el seguimiento de señales que rara vez llegan al consejo: excepciones recurrentes, incidentes que estuvieron a punto de ocurrir y patrones en los reportes de denuncia.

Aquel martes, el consejo no aprobó la propuesta. Antes de decidir sobre una persona, decidió revisar el sistema que la había formado.

Un consejo no decide si gobierna la cultura de su empresa. Solo decide si lo hace sabiéndolo.

El caso descrito combina situaciones reales; los detalles han sido modificados.

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Nota del editor: El Dr. Milton Rosario es cofundador y Socio director de The OD Consulting Group. Autor, y experto en gobierno corporativo, cultura organizacional y desarrollo de liderazgo ejecutivo, asesora a Consejos de Administración y equipos C-Suite a través de las Américas. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, A.C. (CNCPIE). Conéctate con él en LinkedIn .

Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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