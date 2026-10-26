La tríada invisible: lo que el consejo no ve, pero gobierna

2. Someter los incentivos a una prueba de estrés
Antes de aprobar una métrica del bono, conviene preguntar: «¿Cuál es el atajo más rápido para mejorarla?». Después: ¿quién podría tomarlo y qué lo detectaría? Si una meta premia el resultado sin considerar cómo se obtiene, puede estimular la conducta que la empresa dice rechazar. En aquella empresa, la corrección era sencilla: que las entregas a tiempo contaran solo si cumplían con calidad, y que un incidente grave redujera el bono de toda la cadena responsable, no solo del último eslabón.
3. Evaluar no solo qué logra el director general, sino cómo lo logra
Una buena evaluación recoge evidencia de las decisiones y conductas que producen los resultados: cómo responde ante la presión, qué tolera y qué ocurre cuando alguien cuestiona sus prioridades. Las conversaciones confidenciales con distintos niveles, los resultados de clima por área y la revisión de decisiones difíciles ayudan a contrastar el discurso con la práctica. Dar a esa evidencia un peso explícito en la evaluación y la compensación convierte las expectativas en una señal concreta.
4. Llevar evidencia cultural al consejo
Los promedios favorables de clima pueden ocultar tensiones importantes. Un formato sencillo funciona: reservar quince minutos de cada sesión para que un gerente de segunda línea —no el director— relate una decisión difícil reciente, qué opciones tuvo y qué pesó más. A ello se suman visitas a la operación sin la agenda de la dirección y el seguimiento de señales que rara vez llegan al consejo: excepciones recurrentes, incidentes que estuvieron a punto de ocurrir y patrones en los reportes de denuncia.
Aquel martes, el consejo no aprobó la propuesta. Antes de decidir sobre una persona, decidió revisar el sistema que la había formado.
Un consejo no decide si gobierna la cultura de su empresa. Solo decide si lo hace sabiéndolo.
El caso descrito combina situaciones reales; los detalles han sido modificados.
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Nota del editor: El Dr. Milton Rosario es cofundador y Socio director de The OD Consulting Group. Autor, y experto en gobierno corporativo, cultura organizacional y desarrollo de liderazgo ejecutivo, asesora a Consejos de Administración y equipos C-Suite a través de las Américas. Fue Presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes, A.C. (CNCPIE). Conéctate con él en LinkedIn .
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