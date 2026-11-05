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Elecciones de medio término en EU: las otras lecturas de un proceso inédito

La victoria de los demócratas es un triunfo de varias corrientes internas que tienen el reto de generar una posición común para los próximos dos años.
jue 05 noviembre 2026 05:30 AM
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Personas votan en urnas electrónicas de eu
Las urnas en Estados Unidos vivieron una jornada de cambios. (Jim Vondruska/Getty Images)

Las recientes elecciones en Estados Unidos están generando diversas reacciones cuyo foco enfatiza en demasía en el conteo de los sufragios. Por supuesto que los procesos electorales tienen como uno de sus criterios centrales la emisión de los votos y el resultado de la competencia entre las diversas ofertas políticas.

En el caso de la Unión Americana la lectura es aún más amplia, especialmente porque la decisión del ciudadano estadounidense que inserta su boleta electoral en la casilla de la comunidad más pequeña tiene un impacto en todo planeta. Se trata de las elecciones en el país que marca la agenda en el sistema de naciones, con uno de los presidentes más limitados, pero más poderosos en su historia.

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El proceso electoral recién terminado nos deja otras lecturas de la mayor trascendencia, a saber:

No se trata de una victoria del Partido Demócrata, es un castigo a la administración Trump. Desde su primera elección se identificaban señales de debilidad de los demócratas. El debate Biden-Trump de junio de 2024 se constituyó en un arma idónea para cuestionar la viabilidad de una segunda administración del entonces mandatario. La narrativa sobre la senilidad de Biden terminó por socavar completamente sus posibilidades de seguir en la Casa Blanca. Desde entonces, el Partido Demócrata perdió fuerza, bases y sufrió un trasvase de votos hacia los republicanos pocas veces registrado en la historia contemporánea.

Se trataría entonces de un referendo y un castigo a Trump que ha beneficiado a los demócratas. La clave está en que éstos superen el rechazo a Trump e inicien la construcción de una agenda propia.

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La victoria de los demócratas es un triunfo de varias corrientes internas que tienen el reto de generar una posición común para los próximos dos años. El ala más a la izquierda y el sector conservador conviven pacíficamente en un contexto de triunfo que permite relativizar momentáneamente los retos de dos agendas que van a entrar en colisión cuanto más cerca esté el proceso de elección del candidato a la presidencia. Actores que han venido construyendo una sólida base electoral, o quienes estiman que han logrado los bonos suficientes para presentarse a esta competencia, va a poner en tensión a este partido. La propia forma de responder a Trump en un contexto de dominio de las dos cámaras, son un reto que pone en cuestión la capacidad de los demócratas para administrar el triunfo.

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Las elecciones de medio término han demostrado la lejanía entre la narrativa racista de Trump y la realidad demográfica del país.

Gina Hinojosa se ha convertido en la primera gobernadora en Texas, superando a Greg Abbot, al que las tendencias apuntaban a que lograría un cuarto mandato; Abdul El-Sayed se convirtió en el primer senador musulmán (por Michigan) en la historia de Estados Unidos; dos musulmanas ocuparán escaños: Rashida Tlaib (Michigan) y Ilhan Omar (Minnesota), de origen somalí; Verónica Escobar y Sylvia Garciason son las dos primeras hispanas elegidas por Texas para la Cámara de Representantes; en Kansas, ShariceDavids será la primera nativa americana en esta cámara y Keisha Lance Bottoms será la primera mujer negra que gobernará en la Unión Americana, en este caso en el estado de Georgia.

La Cámara de Representantes iniciará labores en 2027 con al menos 100 mujeres. No se trata de una coyuntura ni es reflejo de una actitud reactiva de grupos específicos, es la demostración de la poderosa diversidad de este país reflejada desde lo político-electoral y que tanto rechazan los trumpistas.

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La derrota de Trump abre la posibilidad de que resurja la verdadera identidad del Partido Republicano. De pronto se torna complicado identificar si el voto de castigo de los ciudadanos de este país fue contra el Partido Republicano o contra el movimiento Make America Great Again (MAGA).

Desde su primera elección Donald Trump ha venido socavando las bases ideológicas de los republicanos sin apenas resistencia; su deriva autoritaria, la imposición de candidatos a su gusto por encima de los procedimientos de su partido, han colocado a MAGA por encima del Partido Republicano. Trump es un pasivo y un factor tóxico. Mantenerlo como líder del proceso electoral para los dos años siguientes es garantía de un triunfo demócrata. La salud de la democracia estadounidense pasa por la recuperación de las bases de este partido.

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El proceso electoral demuestra la histórica capacidad de fortaleza y resistencia de las instituciones de Estados Unidos. Donald Trump ha querido colocarse desde su primera administración como actor hegemónico acumulando constantes agresiones contra los legisladores demócratas; ha intentado someter al Tribunal de Justicia; ha buscado alternativas para socavar la credibilidad del Tesoro y en todos los casos, la respuesta a las acometidas de este presidente ha demostrado una gran resiliencia de estas instituciones. El dominio de los demócratas de ambas cámaras dotará de mayor capacidad para recuperar el papel de contrapeso de poderes que había sido relegados por la actual administración.

El proceso electoral en la Unión Americana contiene las prisas por acabar con el orden internacional vigente. Las derrotas estratégicas en Irán, en Medio Oriente, las tensiones con Canadá y México en su entorno inmediato y el rompimiento del puente de diálogo con la Europa comunitaria se verán afectados por la apabullante derrota de Trump en un proceso electoral interno.

La expresión pato cojo de la que se habla popularmente cuando una administración entra en estado de incapacidad y dependencia, se van a ver reflejados en el papel de la Unión Americana en un contexto de dura competencia contra China y otros actores. Los beneficiarios del pato cojo podrían estar a la vista: Rusia e Israel, y previsiblemente darían un respiro al debilitado proyecto de la Unión Europea (UE).

Trump amenaza con vetar toda iniciativa en los siguientes dos años y las tendencias apuntarían a que podría gobernar a golpe de decretos. Siendo su facultad, no se trata de una estrategia legal, sino del costo político que supone detener la administración de la cosa pública en Estados Unidos. Siendo uno de los mandatarios peor evaluados en la historia de esta nación, el poco capital político que le queda lo podría dilapidar bloqueando las políticas nacionales. Carece de la legitimidad para emprender una estrategia basada únicamente en sabotear a los demócratas. Aquí recae la urgente reacción de las bases republicanas, no del movimiento MAGA.

Para México, las elecciones en este país suponen la generación de una ventana de oportunidad para diseñar una estrategia post Trump. El actual gobierno mexicano ha evitado la confrontación directa con la actual administración, lo que le ha valido el reconocimiento de muchas naciones en el mundo. Ahora debería tomar la iniciativa diseñando una estrategia de diálogo y cooperación con los grupos que tomarán el control de las cámaras; el fortalecimiento del lobby mexicano en el congreso es de la mayor relevancia. Pensar en una fase posterior a Trump es pensar en que las relaciones con la Unión Americana están por encima de un personaje, por muy poderoso que sea.

*Javier Urbano es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA), investigador del DGAPA PAPIIT IN302626. “América Latina y el Caribe frente a las políticas migratorias de Trump 2.0. Respuestas y propuestas ante las extorsiones, las expulsiones y los procesos de reintegración de deportados”.

javier.urbano@ibero.mx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Ayuda internacional Estados Donald Trump Opinión

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