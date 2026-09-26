Trump rechaza el plan iraní para reabrir el estrecho de Ormuz

El viernes, Teherán anunció que ya había presentado una propuesta a Estados Unidos. Masud Pezeshkian, presidente iraní, precisó que se elaboró "en coordinación" con el guía supremo Mojtaba Khamenei, último árbitro de las decisiones de la República Islámica, y que se había creado a tal efecto un equipo de seis miembros con "poder para tomar decisiones".

Trump evalúa retomar los bombardeos

Como muestra de la persistente desconfianza entre ambos países, el presidente estadounidense había publicado el viernes en su red Truth Social un mapa en el que aparece Ormuz con el nombre "Estrecho Trump".

Esta vía marítima, por donde solía transitar una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con bombardeos sobre Irán. Desde entonces, la República Islámica reivindica el control del pasaje, y Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.

Antes de la declaración de Trump, el Wall Street Journal, con fuente en funcionarios estadounidenses, había asegurado que el presidente estadounidense había rechazado la oferta iraní, por considerar que Teherán no cumpliría con sus exigencias.

Según el diario, Trump evalúa una reanudación de los bombardeos en Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Washington no ha bombardeado territorio iraní desde el 1 de septiembre, cuando una serie de ataques causó cinco muertos y decenas de heridos durante una boda en el sureste del país, aunque hubo ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

Con la cercanía de las elecciones, el presidente estadounidense debe afrontar la creciente impopularidad de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio de los combustibles .

Vuelta al protocolo de acuerdo

"Las medidas que Estados Unidos debe tomar no son nuevas" y "figuran ya todas en el protocolo de acuerdo" firmado en junio con Washington, declaró el jefe de la diplomacia iraní al presentar su oferta el viernes.