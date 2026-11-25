En México, siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El mundo del trabajo no es inmune a esta realidad: casi tres de cada 10 mujeres han experimentado violencia durante su vida laboral, según datos del Inegi.

Esta violencia toma múltiples formas. Algunas normalizadas como que se refieran a una colaboradora como “niña”, que en una entrevista le pregunten si tendrá hijos o que en el proceso de reclutamiento le soliciten una prueba de embarazo. Otras prácticas más hostiles incluyen la insistencia de un jefe o un compañero de trabajo para tener encuentros íntimos, así como los tocamientos sin consentimiento.

Todas estas conductas, independientemente de la intención de quien las ejerce, pueden generar daño, limitar las oportunidades profesionales y mermar la confianza de quien las sufre.

Por eso, si eres una persona que busca destacar profesionalmente y sacar lo mejor del talento con el que trabaja, sin importar el puesto que hoy ocupes, te propongo cinco acciones para que este 25N no pase desapercibido.



1. Aprende a reconocer las violencias de género en el ámbito laboral. Échale un vistazo al violentómetro laboral . Las violencias tienen distintas manifestaciones y pueden escalar si no se atienden oportunamente. Aprovecha las capacitaciones que ofrece tu empresa y, si no las hay, promuévelas. Difícilmente podemos combatir aquello que no sabemos identificar.



2. Lidera con el ejemplo. Cuestiona si tu forma de interactuar con otras personas pudiera minimizar el talento de las mujeres. Si identificas alguna conducta de este tipo, cámbiala. Sobre todo, si tienes gente a tu cargo, porque tus comportamientos pueden interpretarse como un “permiso” para que otras personas los repliquen.

3. Sé un testigo activo. Si presencias una conducta violenta, no la celebres ni la minimices. Hay muchas formas de intervenir: expresar tu desacuerdo, interrumpir una dinámica incómoda o acercarte posteriormente a la persona afectada para ofrecerle apoyo. El silencio contribuye a normalizar la violencia.

