Una empresa puede vender millones, reportar utilidades y, aun así, quedarse sin dinero para pagar la nómina. ¿Cómo es posible?
Uno de los errores más frecuentes en los negocios consiste en confundir crecimiento con rentabilidad.
Una empresa puede vender millones, reportar utilidades y, aun así, quedarse sin dinero para pagar la nómina. ¿Cómo es posible?
Uno de los errores más frecuentes en los negocios consiste en confundir crecimiento con rentabilidad.
Celebramos cuando aumentan las ventas, incorporamos nuevos clientes o inauguramos una sucursal. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos garantiza que la empresa esté generando riqueza.
Después de más de dos décadas combinando mi experiencia como contador y empresario, he observado una realidad preocupante: muchos empresarios conocen perfectamente su facturación, pero desconocen su verdadera utilidad.
Y más importante, desconocen cuánto efectivo genera su operación.
Una empresa puede presentar utilidades contables y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para pagar su nómina, cubrir sus obligaciones o financiar su crecimiento.
¿Por qué sucede esto?
Porque vender, ganar y generar efectivo son tres cosas diferentes.
Las ventas reflejan los ingresos del negocio. Las utilidades muestran lo que queda después de reconocer costos y gastos. Y el flujo de efectivo revela cómo entra y sale el dinero, determinando nuestra capacidad para cumplir compromisos.
Confundir estos conceptos puede llevarnos a decisiones peligrosas.
Por ejemplo, abrir nuevas unidades porque las ventas están creciendo, sin comprobar que las actuales sean verdaderamente rentables. O distribuir dinero entre los socios sin considerar las necesidades futuras de capital de trabajo.
La disciplina financiera exige cambiar nuestra manera de administrar.
No basta con revisar cuánto vendimos el mes pasado. Necesitamos comprender qué actividades generan rentabilidad, cuáles consumen recursos y qué decisiones pueden mejorar nuestros resultados futuros.
Un empresario necesita indicadores que le permitan anticiparse, no únicamente reportes que expliquen lo que ya ocurrió.
También requiere separar sus finanzas personales de las empresariales, establecer presupuestos, administrar el efectivo y reservar recursos para la reinversión.
El verdadero objetivo no debería ser construir el negocio que más factura, sino una organización financieramente saludable, capaz de generar utilidades sostenibles y oportunidades de crecimiento.
Porque incrementar las ventas puede ser una señal de éxito comercial, pero no necesariamente de éxito empresarial.
Las ventas son vanidad, las utilidades son sanidad y el efectivo es el oxígeno de la empresa.
Podemos tener grandes ventas y perder dinero. Incluso podemos presentar utilidades y quedarnos sin liquidez.
Porque una empresa puede sobrevivir temporalmente sin utilidades, pero no indefinidamente sin efectivo.
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Nota del editor: Luis Miguel Ruiz Ripoll es empresario, franquiciante y consultor empresarial
@LuisMiguelRuizRipoll
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