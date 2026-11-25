La IA generativa ha marcado un hito en la evolución de la tecnología y ha revolucionado nuestra forma de pensar, trabajar e incluso la interacción social, la identidad y la manera de ver al mundo. A casi cuatro años del lanzamiento de Chat GPT (30 de noviembre de 2020), las redes sociales difunden imágenes y videos más realistas, generadas con Inteligencia Artificial, con contenidos integrados a partir de prompts —instrucciones-multimodales, que generan textos, videos y audios en distintos formatos—.

El verdadero desafío para las agencias de relaciones públicas será conectar emocionalmente con las audiencias; demostrar que detrás de cada mensaje existe una intención genuina y sostener, con hechos, la veracidad de lo que se comunica para consolidar la reputación corporativa. Así, la experiencia, la creatividad y la credibilidad serán los activos empresariales y personales más valiosos.

Esto implica una transformación de fondo y rediseñar el enfoque de las estrategias de comunicación para convertir cada campaña en espacios de diálogo genuino en donde la tecnología y la Inteligencia Artificial se pongan al servicio de la credibilidad para fortalecer la reputación y el liderazgo de las industrias, empresas y marcas-cliente.

La asesoría estratégica y la legitimidad de los mensajes serán el factor clave que deberá enfocarse a “humanizar” la comunicación con narrativas auténticas que reflejen valores y promuevan vínculos emocionales para situar y mantener a sus clientes en posiciones de liderazgo.

Las innovaciones tecnológicas deben aprovecharse para hacer más ágil y eficiente la forma de comunicar, pero sin perder de visto los valores humanos, como lo señala José María Lassalle, filósofo y político español, especializado en ética digital, en su libro Civilización Artificial en el que reflexiona cómo la inteligencia artificial, la digitalización y el big data han transformado a la sociedad, planteando riesgos éticos y existenciales, que podrían llevarnos hacia una “ civilización artificial” en el que la tecnología desborda lo humano y nos recuerda que el futuro no está escrito por las máquinas.

