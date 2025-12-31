Del filtro Ghibli a Nano Banana: Los momentos virales y memes tecnológicos que definieron 2025

El efecto Ghibli

Durante meses, millones de usuarios subieron fotos de su vida diaria —una calle cualquiera, una mascota dormida, una pareja en una cafetería— y las transformaron con IA generativa en escenas que parecían salidas de una película de Hayao Miyazaki.

Cielos suaves, luces cálidas, colores nostálgicos, rostros delicadamente animados.El resultado era tan reconocible que bastaba una mirada para saber que se trataba de una imagen “ghiblificada”.

El furor por este filtro, sin embargo, también abrió una de las polémicas culturales más intensas del año. Artistas, ilustradores y animadores denunciaron que la IA estaba reproduciendo sin permiso un estilo profundamente asociado a la obra y sensibilidad de Studio Ghibli y de su fundador, Hayao Miyazaki, conocido por su postura crítica frente al uso de IA en el arte.

La discusión escaló rápidamente y dio paso a distintos cuestionamientos: ¿es homenaje, apropiación o explotación algorítmica? Plataformas, desarrolladores y usuarios se vieron envueltos en un debate sobre derechos de autor, entrenamiento de modelos con obras protegidas y el futuro de las profesiones creativas.

Lo que comenzó como un simple filtro terminó convirtiéndose en un símbolo de la tensión central de 2025.

La polémica escaló a tal nivel que incluso Sam Altman, CEO de OpenAI, pidió públicamente a los usuarios que moderaran el uso de estos filtros. Su llamado no frenó la tendencia, pero sí dejó claro que el debate sobre los límites de la IA ya no pertenece solo a artistas y críticos, sino también a quienes desarrollan la propia tecnología.

Italian Brainrot, cuando la IA aprendió a ser absurda

A principios de año, las redes comenzaron a llenarse de criaturas imposibles con nombres en falso italiano, frases incoherentes y escenarios que parecían sacados de un sueño caótico. Así nació Italian Brainrot, un estilo de contenido generado por IA.

Los personajes —desde Ballerina Cappuccina hasta Bombardino Crocodilo— no tenían historia, propósito ni mensaje claro. Y justamente por eso funcionaban. Su humor absurdo se convirtió en una especie de lenguaje propio para millones de usuarios jóvenes que hasta la fecha consumen y comparten estos videos en bucle.

