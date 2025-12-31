Publicidad

Tecnología

Los memes y momentos virales del 2025 en tecnología

Este recuento reúne los sucesos, tropiezos más comentados y los fenómenos digitales que marcaron el año.
mié 31 diciembre 2025 12:00 PM
Del filtro Ghibli a Nano Banana: Los momentos virales y memes tecnológicos que definieron 2025
Entre memes creados por inteligencia artificial, filtros que volvieron animada la vida cotidiana, líderes tecnológicos convertidos en íconos virales, chatbots que cruzaron la frontera de la compañía emocional y caídas de sistemas que paralizaron al mundo, la innovación se transformó en espectáculo, conversación y conflicto. (Carlos Barria/REUTERS)

Si algo dejó claro en 2025 es que la tecnología ya no solo se mide con avances tecnológicos, sino en su capacidad de volverse parte del humor y las conversaciones cotidianas. La Inteligencia Artificial, las plataformas y los productos tecnológicos protagonizaron este año con lanzamientos, memes y polémicas.

En este ecosistema, la viralidad fue un termómetro de la innovación y el alcance que puede tener la tecnología.

El efecto Ghibli

Durante meses, millones de usuarios subieron fotos de su vida diaria —una calle cualquiera, una mascota dormida, una pareja en una cafetería— y las transformaron con IA generativa en escenas que parecían salidas de una película de Hayao Miyazaki.

Cielos suaves, luces cálidas, colores nostálgicos, rostros delicadamente animados.El resultado era tan reconocible que bastaba una mirada para saber que se trataba de una imagen “ghiblificada”.

El furor por este filtro, sin embargo, también abrió una de las polémicas culturales más intensas del año. Artistas, ilustradores y animadores denunciaron que la IA estaba reproduciendo sin permiso un estilo profundamente asociado a la obra y sensibilidad de Studio Ghibli y de su fundador, Hayao Miyazaki, conocido por su postura crítica frente al uso de IA en el arte.

La discusión escaló rápidamente y dio paso a distintos cuestionamientos: ¿es homenaje, apropiación o explotación algorítmica? Plataformas, desarrolladores y usuarios se vieron envueltos en un debate sobre derechos de autor, entrenamiento de modelos con obras protegidas y el futuro de las profesiones creativas.

Lo que comenzó como un simple filtro terminó convirtiéndose en un símbolo de la tensión central de 2025.

La polémica escaló a tal nivel que incluso Sam Altman, CEO de OpenAI, pidió públicamente a los usuarios que moderaran el uso de estos filtros. Su llamado no frenó la tendencia, pero sí dejó claro que el debate sobre los límites de la IA ya no pertenece solo a artistas y críticos, sino también a quienes desarrollan la propia tecnología.

Italian Brainrot, cuando la IA aprendió a ser absurda

A principios de año, las redes comenzaron a llenarse de criaturas imposibles con nombres en falso italiano, frases incoherentes y escenarios que parecían sacados de un sueño caótico. Así nació Italian Brainrot, un estilo de contenido generado por IA.

Los personajes —desde Ballerina Cappuccina hasta Bombardino Crocodilo— no tenían historia, propósito ni mensaje claro. Y justamente por eso funcionaban. Su humor absurdo se convirtió en una especie de lenguaje propio para millones de usuarios jóvenes que hasta la fecha consumen y comparten estos videos en bucle.

Nano Banana y el año en que todos se volvieron figuras de juguete

La creatividad con Inteligencia Artificial no se quedó en lo surrealista. También se volvió tierna, comercial y profundamente viral. Uno de los fenómenos visuales más replicados de 2025 fue Nano Banana, una tendencia que convertía retratos de personas, mascotas y objetos cotidianos en pequeñas figuras coleccionables con apariencia de juguete.

Cientos de millones de imágenes circularon con este efecto. Personas convirtiéndose en muñecos, oficinas completas recreadas como sets de plástico, familias enteras inmortalizadas como figuras de estantería. La tecnología pasó a ser un filtro emocional para reinterpretar la realidad.

Dentro de esa misma ola creativa apareció otro formato que dominó redes: las polaroids generadas por IA. Millones de usuarios transformaron sus fotos digitales en supuestas instantáneas analógicas, con marcos blancos, fechas simuladas y texturas de película vieja, fabricando una nostalgia artificial de momentos que acababan de ocurrir.

La irrupción de DeepSeek

Uno de los fenómenos tecnológicos más sorprendentes de 2025 fue la irrupción de DeepSeek, una startup china de IA cuya llegada no solo generó ruido en redes sociales, sino que sacudió mercados, puso en jaque a grandes corporaciones y encendió debates geopolíticos sobre el futuro de la IA.

Lanzado en enero con un modelo llamado DeepSeek-R1, el asistente y sus versiones de código abierto se difundieron con una velocidad inusual, alcanzando rápidamente las primeras posiciones de descargas en las tiendas de aplicaciones en múltiples países.

El impacto no se limitó a los titulares tecnológicos, pues los mercados financieros reaccionaron con sobresaltos cuando las acciones de empresas clave del sector, como Nvidia, se desplomaron tras la noticia del auge de la plataforma.

DeepSeek cuestionó las fórmulas tradicionales de desarrollo de inteligencia artificial al demostrar que un modelo potente puede surgir con menos recursos y un enfoque abierto, presionando a gigantes tecnológicos a replantear su estrategia y precios.

El tropiezo de Meta en vivo

En el evento Meta Connect 2025, la empresa presentó las nuevas Ray-Ban Meta Display, unas gafas inteligentes con pantalla integrada y asistente de IA. Durante la demostración en vivo, Mark Zuckerberg intentó mostrar funciones como la asistencia paso a paso y la interacción mediante un brazalete neural, pero los sistemas no respondieron correctamente.

En una prueba, el asistente ofreció respuestas incoherentes, y en otra, los gestos para aceptar una videollamada no funcionaron. Aunque inicialmente se atribuyó el fallo a problemas de conexión Wi-Fi, medios especializados confirmaron después que se trató de errores técnicos en la integración del hardware y software. El episodio se viralizó en redes sociales y fue ampliamente comentado como un ejemplo de las dificultades que enfrenta la realidad aumentada para cumplir con las expectativas.

Totalplay y la reacción en México

En el mundo de las telecomunicaciones, Totalplay anunció un cambio en sus planes de internet, incluyendo un esquema de consumo de datos “simétrico” con límites mensuales y posibles cobros extra si se excedían esos topes.

La medida, que según la empresa tenía por objetivo “garantizar la calidad del servicio” y equilibrar el uso de datos entre usuarios, provocó una oleada de quejas en redes sociales. Clientes escépticos denunciaron que la modificación, además de limitar lo que antes era un servicio prácticamente ilimitado, podía resultar en cargos inesperados por cada 100 gigabytes consumidos más allá del límite contratado.

La polémica escaló rápidamente y no tardó en llegar a instancias oficiales. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que supervisaría las prácticas de la compañía para garantizar que no se vulneraran los derechos de los consumidores, subrayando que los contratos no podían modificarse de manera unilateral sin el consentimiento de los usuarios afectados.

Finalmente, bajo presión pública y con Profeco como mediador, Totalplay anunció ajustes que permitieron a los usuarios elegir si aceptaban las nuevas condiciones o mantenían sus contratos previos sin modificaciones, dando un giro parcial a su estrategia inicial.

Chatbots como amigos, terapeutas… y parejas

Con el avance de la IA generativa, millones de personas comenzaron a interactuar con asistentes dotados con esta tecnología no solo para resolver dudas, sino para desahogarse, buscar consejo y sentirse escuchadas.

Algunos los usaban como terapeutas improvisados. Otros como amigos permanentes. Y en casos extremos, como parejas simbólicas. Historias de vínculos afectivos profundos con IA comenzaron a circular en medios y redes, generando debate ético y social.

La tecnología dejó de ser una herramienta externa para convertirse en parte íntima de la vida emocional.

Al cierre del año, queda claro que 2025 no se recordará solo por nuevos productos o avances técnicos, sino por el momento en que la tecnología se fusionó definitivamente con la cultura popular.

