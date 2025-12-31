Del filtro Ghibli a Nano Banana: Los momentos virales y memes tecnológicos que definieron 2025

El tropiezo de Meta en vivo
En el evento Meta Connect 2025, la empresa presentó las nuevas Ray-Ban Meta Display, unas gafas inteligentes con pantalla integrada y asistente de IA. Durante la demostración en vivo, Mark Zuckerberg intentó mostrar funciones como la asistencia paso a paso y la interacción mediante un brazalete neural, pero los sistemas no respondieron correctamente.
En una prueba, el asistente ofreció respuestas incoherentes, y en otra, los gestos para aceptar una videollamada no funcionaron. Aunque inicialmente se atribuyó el fallo a problemas de conexión Wi-Fi, medios especializados confirmaron después que se trató de errores técnicos en la integración del hardware y software. El episodio se viralizó en redes sociales y fue ampliamente comentado como un ejemplo de las dificultades que enfrenta la realidad aumentada para cumplir con las expectativas.
Totalplay y la reacción en México
En el mundo de las telecomunicaciones, Totalplay anunció un cambio en sus planes de internet, incluyendo un esquema de consumo de datos “simétrico” con límites mensuales y posibles cobros extra si se excedían esos topes.
La medida, que según la empresa tenía por objetivo “garantizar la calidad del servicio” y equilibrar el uso de datos entre usuarios, provocó una oleada de quejas en redes sociales. Clientes escépticos denunciaron que la modificación, además de limitar lo que antes era un servicio prácticamente ilimitado, podía resultar en cargos inesperados por cada 100 gigabytes consumidos más allá del límite contratado.
La polémica escaló rápidamente y no tardó en llegar a instancias oficiales. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que supervisaría las prácticas de la compañía para garantizar que no se vulneraran los derechos de los consumidores, subrayando que los contratos no podían modificarse de manera unilateral sin el consentimiento de los usuarios afectados.
Finalmente, bajo presión pública y con Profeco como mediador, Totalplay anunció ajustes que permitieron a los usuarios elegir si aceptaban las nuevas condiciones o mantenían sus contratos previos sin modificaciones, dando un giro parcial a su estrategia inicial.
Chatbots como amigos, terapeutas… y parejas
Con el avance de la IA generativa, millones de personas comenzaron a interactuar con asistentes dotados con esta tecnología no solo para resolver dudas, sino para desahogarse, buscar consejo y sentirse escuchadas.
Algunos los usaban como terapeutas improvisados. Otros como amigos permanentes. Y en casos extremos, como parejas simbólicas. Historias de vínculos afectivos profundos con IA comenzaron a circular en medios y redes, generando debate ético y social.
La tecnología dejó de ser una herramienta externa para convertirse en parte íntima de la vida emocional.
Al cierre del año, queda claro que 2025 no se recordará solo por nuevos productos o avances técnicos, sino por el momento en que la tecnología se fusionó definitivamente con la cultura popular.