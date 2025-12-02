Publicidad

Buscan que más vehículos exenten el pago de tenencia en la Ciudad de México

Los autos y camionetas que cuesten 550,000 pesos o menos podrían evitar la tenencia el siguiente año. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 02 diciembre 2025 06:04 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Alberto Zanela comentan que el gobierno de la Ciudad de México propuso aumentar el límite del valor de los vehículos que pueden exentar la tenencia en 2026, con lo que varios autos compactos, hatchbacks y SUV subcompactas no pagarían este impuesto.

También hablan sobre otros temas:

- Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; reconoce secuestro del “Mayo”

- Sector automotriz japonés defiende 87,000 mdd en Norteamérica y se aferra al T-MEC

- Uno de los mayores inversionistas de Wall Street apuesta por Televisa

- Tuux Mexikoo conecta artesanos con empresas y preserva tradiciones

Podcast Ciudad de México

