Este jueves 4 de diciembre, Mónica Alfaro, conversa con Luz Elena Marcos, reportera de Economía sobre los recientes anuncios que realizó el gobierno federal en materia laboral, en el que destaca el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Ernestina Godoy es la nueva Fiscal General de la República
La presidenta anunció el nuevo consejo de inversiones en el que trabajarán conjuntamente empresarios del país y el gobierno federal; entre los temas del Expansión Daily de este 4 de diciembre.
jue 04 diciembre 2025 07:35 AM
También destacan los siguientes temas en el Expansión Daily de este jueves 4 de diciembre:
- Aumento al salario mínimo será de 13% en 2026; así queda en el centro y norte de México.
- Gobierno y empresas acuerdan reducir a 40 horas la jornada laboral; cambio será gradual.
- Pobres o ricos, los mexicanos destinan más ingreso al internet que lo recomendado.
- Wrapped, la campaña más escalable que se construye con tus datos personales.
