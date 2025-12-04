Ernestina Godoy es la nueva Fiscal General de la República

También destacan los siguientes temas en el Expansión Daily de este jueves 4 de diciembre:

- Aumento al salario mínimo será de 13% en 2026; así queda en el centro y norte de México.

- Gobierno y empresas acuerdan reducir a 40 horas la jornada laboral; cambio será gradual.

- Pobres o ricos, los mexicanos destinan más ingreso al internet que lo recomendado.

- Wrapped, la campaña más escalable que se construye con tus datos personales.