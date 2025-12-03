“Wrapped es el momento más importante del año para Spotify”, refiere Saldaña. “Engloba lo que sucedió y como está basado en data, nos habla realmente de qué brilló y ese engagement con la gente nos ayuda a marcar el momento. Wrapped se ha vuelto en una parte indiscutible de la cultura cada año”.

Wrapped 2025 bajo la lupa

De acuerdo con la especialista en marketing y experiencia de usuario (UX), Prajakta Pharande , las claves por las cuales la gente se engancha a este tipo de funciones es que en esencia celebra la individualidad, pero también conecta a las personas y aprovecha los principios de UX para hacerlos volver cada año.

Uno de los puntos que destaca es la personalización. Los usuarios se sienten más comprometidos cuando las experiencias se adaptan a sus preferencias y en este caso se muestra a través de los hábitos de escucha de los usuarios (canciones, géneros y artistas favoritos) de una forma única.

“Ofrece información altamente personalizada sobre sus hábitos de escucha, creando un sentido de pertenencia y haciendo que la app sea única para ellos”, además de “vistos y comprendidos”, explica.

Este punto está relacionado a un diseño emocional de la experiencia que crea una conexión entre el usuario y el producto, lo cual se complementa con una forma de presentar los datos visualmente atractiva, digerible y fácil de compartir, lo que también mejora la satisfacción del usuario y promueve el crecimiento orgánico.

Este año, por ejemplo, además de funciones clásicas para Wrapped, como los minutos más escuchados, o los artistas más populares en las listas de los usuarios, también se incluyeron, cuestionarios interactivos de las canciones favoritas o los clubs, que asignan al usuario a uno de seis equipos con un estilo específico, lo cual aporta a que la gente permanezca en la plataforma.

En 2017, 30 millones de usuarios de Spotify accedieron al Wrapped, según datos de la revista Time. Mientras que en 2021 la cifra fue más robusta al reportarse más de 120 millones que además casi 60 millones compartieron historias y gráficos de Spotify Wrapped en redes sociales. En 2022 la cantidad superó los 156 millones de usuarios.

“Spotify Wrapped está diseñado para compartirse en redes sociales, lo que permite a los usuarios mostrar sus gustos musicales. Esto los convierte en embajadores de la marca, impulsando la visibilidad de Spotify”, apunta Pharande.

La especialista señala a que la experiencia de usuario no sólo tiene un impacto inmediato, sino que también genera lealtad a la marca, pues Wrapped funge como una forma de recordarle a los usuarios que “spotify agrega valor a sus vidas”, algo que refuerza la conexión con la plataforma y aumenta la probabilidad de seguir pagando la suscripción.

En este sentido, Saldaña agrega que se trata de “una forma de agradecer a los fans, a los artistas y a los creadores de podcasts dentro de la plataforma. Es una fotografía de cómo vas evolucionando con el paso de los meses, te hace ver cómo te sentiste en cierto momento, con el soundtrack, la música y los podcasts que te acompañaron”.

Wrapped inspira los recuentos de otras plataformas

Uno de los efectos más relevantes de Spotify Wrapped es que se convirtió en un fenómeno viral de internet, es decir, más marcas lo comenzaron a replicar en sus propias plataformas para hacer el recuento del año, sin importar que no fueran de música o contenido.

Por lo tanto, Spotify Wrapped enfrenta al reto externo que es destacar en un espacio saturado donde la fórmula ya no es única. ¿Cómo encontrar nuevas maneras de mantener la experiencia fresca y culturalmente relevante?

La respuesta, de acuerdo con Saldaña, se encuentra en el diseño y en la integración de nuevas funciones que otras plataformas no tienen. En este año, por ejemplo, la identidad visual apostó por un diseño más crudo, que demostrara una intención humana detrás, señala Saldaña.

Por otra parte, en 2024 la función tuvo un especial énfasis en AI DJ y las integraciones de Inteligencia Artificial, pero para esta edición, explica, la atención se centró en la comunidad y en poder compartir la información a través de la Wrapped Party, lo que convierte a la campaña en una experiencia individual a una en la que se puede involucrar a más amigos.