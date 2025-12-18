Este jueves, Monica Alfaro e Ivet Rodríguez nos platican de cómo una empresa cooperativa busca mantenerse a flote en un mercado altamente regulado, de las tensiones que genera el aumento al IEPS en su modelo de negocio y de las alternativas que se abren para las compañías de economía social frente a la política fiscal.
Entre IEPS y grandes gigantes: la resistencia de Pascual
La Cooperativa Pascual enfrenta un entorno cada vez más complejo marcado por mayores impuestos y una competencia dominada por multinacionales. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 18 diciembre 2025 06:16 AM
