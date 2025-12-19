Este viernes, Alberto Verdusco, Selene Ramírez y Tlatoani Carrera nos reportan sobre el perfil del nuevo propietario del Querétaro, las razones que lo llevaron a elegir el futbol mexicano frente a otras ligas del mundo y las perspectivas que se abren para la Liga MX en el escenario global.
Marc Spiegel, el empresario estadounidense que compró al Querétaro
La llegada del empresario al Club Querétaro refleja el creciente atractivo de la Liga MX para inversionistas internacionales. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 19 diciembre 2025 07:33 AM
Publicidad
Y otros temas interesantes como:
- Televisa busca comprar AT&T México, pero la jugada podría resultar en un autogol
- Banxico despide el año con recorte a la tasa de interés
- En el Mundial 2026 no habrá forma de escapar de los comerciales
Publicidad
Newsletter
Publicidad