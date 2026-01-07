En este episodio, Mónica Alfaro y Ari Ortega explican que la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro intensificó las versiones de que México podría ser el siguiente objetivo para una intervención militar, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aceptó que el gobierno de Estados Unidos tiene más elementos para intervenir en México que en Venezuela, aseguró que eso no sucederá.
Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos, pero habrá mayor presión por cárteles
La presidenta reconoció que el gobierno de Estados Unidos tiene más elementos para intervenir en México. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 07 enero 2026 07:11 AM
Además, comentan estos temas relevantes:
- La Premio Nobel de la Paz, María Corina acusa a presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez de narcotraficante
- Gustavo Petro y Cuba, los siguientes en la mira de la Doctrina “Donroe”
- CFE Telecom revive las cabinas telefónicas en plena era de WhatsApp e internet móvil
- Año Nuevo, nuevas prioridades: así cambian los propósitos laborales en 2026
