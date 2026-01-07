Sheinbaum descarta intervención de Estados Unidos, pero habrá mayor presión por cárteles

Además, comentan estos temas relevantes:

- La Premio Nobel de la Paz, María Corina acusa a presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez de narcotraficante

- Gustavo Petro y Cuba, los siguientes en la mira de la Doctrina “Donroe”

- CFE Telecom revive las cabinas telefónicas en plena era de WhatsApp e internet móvil

- Año Nuevo, nuevas prioridades: así cambian los propósitos laborales en 2026

