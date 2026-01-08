Publicidad

Intervención estadounidense en Venezuela pone el mal ejemplo

El operativo de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro podría impulsar acciones de Rusia y China. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 08 enero 2026 07:07 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Eréndira Reyes comentan el impacto que podría tener la intervención estadounidense en Venezuela, ya que abre la puerta a que otras potencias, como Rusia y China, usen el caso como ejemplo y hagan lo mismo en sus zonas de influencia.

También hablan sobre estos temas:

- Venezuela anuncia negociaciones con Estados Unidos para la venta de petróleo

- Estados Unidos incauta un petrolero ruso que huyó del bloqueo a Venezuela

- Cómo se reacomoda el mapa energético con el petróleo de Venezuela en manos de EU

- Los OMV piden prórroga para iniciar el nuevo padrón telefónico obligatorio

- El caso Grok no es aislado, la pornografía hecha con IA se expande

- El hardware toma forma humana en el CES 2026

Podcast Intervención de EU en Venezuela

