La presidenta descarta intervención militar estadounidense en México

Sheinbaum y Trump hablaron por teléfono porque el presidente de EU dijo que atacaría a los cárteles. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 13 enero 2026 06:44 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Fernanda Hernández te cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum habló por teléfono con el presidente Donald Trump, y aseguró que no habrá intervención militar de Estados Unidos a México.

También comentan otros temas relevantes del día:

- Las expectativas económicas de Venezuela mejoran tras la caída de Nicolás Maduro

- Cuba se encuentra en su peor crisis económica y la caída de Maduro puede empeorarla

- Expresidentes de la Fed denuncian un ataque contra independencia del banco central

- Pemex enfrenta su meta petrolera con menos pozos y equipos

- Carne de cerdo y manzanas, la presión de productores mexicanos a EU de cara al T-MEC

- “México se vende solo, no tenemos que utilizar ningún back para un paisaje hermoso”

