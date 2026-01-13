Este martes, Mónica Alfaro y Fernanda Hernández te cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum habló por teléfono con el presidente Donald Trump, y aseguró que no habrá intervención militar de Estados Unidos a México.
La presidenta descarta intervención militar estadounidense en México
mar 13 enero 2026 06:44 AM
También comentan otros temas relevantes del día:
- Las expectativas económicas de Venezuela mejoran tras la caída de Nicolás Maduro
- Cuba se encuentra en su peor crisis económica y la caída de Maduro puede empeorarla
- Expresidentes de la Fed denuncian un ataque contra independencia del banco central
- Pemex enfrenta su meta petrolera con menos pozos y equipos
- Carne de cerdo y manzanas, la presión de productores mexicanos a EU de cara al T-MEC
- “México se vende solo, no tenemos que utilizar ningún back para un paisaje hermoso”
