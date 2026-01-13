La presidenta descarta intervención militar estadounidense en México

También comentan otros temas relevantes del día:

- Las expectativas económicas de Venezuela mejoran tras la caída de Nicolás Maduro

- Cuba se encuentra en su peor crisis económica y la caída de Maduro puede empeorarla

- Expresidentes de la Fed denuncian un ataque contra independencia del banco central

- Pemex enfrenta su meta petrolera con menos pozos y equipos

- Carne de cerdo y manzanas, la presión de productores mexicanos a EU de cara al T-MEC

- “México se vende solo, no tenemos que utilizar ningún back para un paisaje hermoso”

