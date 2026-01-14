Publicidad

Expansión Daily

El futuro de las empresas mexicanas en Venezuela es incierto

Algunas compañías salieron del país, mientras que otras mantuvieron operaciones bajo un fuerte control gubernamental. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 14 enero 2026 07:04 AM

Este martes, Puri Lucena e Ivet Rodríguez platican sobre lo que puede pasar con las empresas mexicanas que opera en Venezuela, como Grupo Bimbo y Coca-Cola FEMSA, ya que la intervención de estadounidense abre la puerta al posible regreso de las multinacionales y empresas extranjeras.

Y luego explican los detalles relacionados con otros temas importantes:

- Trump ve irrelevante el T-MEC y presiona por autos hechos en Estados Unidos

- Tomas ilegales de gasolinas vuelven a aumentar pese a combate contra el huachicol

- Morena, PAN, PRI aceitan "ejércitos" políticos para las elecciones de 2027 y 2030

- Detrás del billón: por qué las Afores vivieron un 2025 histórico y qué gana el trabajador

Podcast Intervención de EU en Venezuela

