Este martes, Puri Lucena e Ivet Rodríguez platican sobre lo que puede pasar con las empresas mexicanas que opera en Venezuela, como Grupo Bimbo y Coca-Cola FEMSA, ya que la intervención de estadounidense abre la puerta al posible regreso de las multinacionales y empresas extranjeras.
El futuro de las empresas mexicanas en Venezuela es incierto
Algunas compañías salieron del país, mientras que otras mantuvieron operaciones bajo un fuerte control gubernamental. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 14 enero 2026 07:04 AM
Y luego explican los detalles relacionados con otros temas importantes:
- Trump ve irrelevante el T-MEC y presiona por autos hechos en Estados Unidos
- Tomas ilegales de gasolinas vuelven a aumentar pese a combate contra el huachicol
- Morena, PAN, PRI aceitan "ejércitos" políticos para las elecciones de 2027 y 2030
- Detrás del billón: por qué las Afores vivieron un 2025 histórico y qué gana el trabajador
