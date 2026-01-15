En este episodio, Mónica Alfaro y Lidia Arista explican que el gobierno federal necesita 20,000 millones de pesos a diario para cumplir con sus compromisos, pero todas sus fuentes de ingreso suman 18,000 millones, así que deberá endeudarse con 2,000 millones diariamente para pagar lo indispensable.
El gobierno enfrentará “cuesta de enero” todo el año
Los ingresos públicos serán insuficientes para cubrir las obligaciones que crecen cada año. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 15 enero 2026 07:05 AM
Pero también cuentan todo lo que debes saber sobre estos temas:
- La caída de Maduro reconfigura el mapa político de la izquierda en Latinoamérica
- “Alistar y expandir”, la estrategia de seguridad y política de Trump para América Latina
- Anexos y grupos de ayuda, la principal opción de mexicanos para atender adicciones pese a los riesgos
- Meta ve “frustrante” no vender más gafas inteligentes pese a dominar el mercado
- Exportaciones de tomate mexicano a Canadá avanzan tras arancel antidumping de EU
