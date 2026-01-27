Este martes, Alberto Verdusco y Lidia Arista hacen un recuento de los los gastos que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los primeros cuatro meses de su funcionamiento, ya que se pagaron como camionetas, viajes, servicios de salud y hasta togas.
Gastos en camionetas ponen en jaque a la nueva Corte
Algunos gastos de la Suprema Corte elegida en las urnas causaron polémica. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 27 enero 2026 07:31 AM
Publicidad
También hablan sobre estos temas:
- Sheinbaum dice que Salinas Pliego ya expresó su deseo de pagar
- El autoempleo repunta en México y la manufactura se enfría
- Se esperan aumento en contratación de seguros en 2026, pese al aumento de precios
- Los robots también anotarán goles en el Mundial de Futbol 2026
Publicidad
Newsletter
Publicidad