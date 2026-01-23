Publicidad

Sheinbaum busca llamada con Carney y Trump para evitar que se rompa el T-MEC

La presidenta dice que la integración comercial conviene a los tres países. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 23 enero 2026 07:11 AM

Este viernes, Alberto Verdusco, Patricia Tapia y Tlatoani Carrera comparten que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno buscará mantener el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y hablar con el primer ministro canadiense Mark Carney y presidente estadounidense Donald Trump.

Y continúan con estos temas:

- México y Canadá toman caminos comerciales diferentes ante China y EU

- El Mundial 2026 pone a prueba al turismo mexicano más allá del silbatazo final

- Oposición impulsa nulidad para frenar la infiltración del crimen organizado en elecciones

- Arranca la temporada más poderosa en la historia del softbol mexicano

Podcast Revisión T-MEC 2026

