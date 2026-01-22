Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

Sheinbaum aclara que traslado de capos a EU no se acordó en llamada con Trump

Pero Pam Bondi aseguró que es un logro del presidente estadounidense. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 22 enero 2026 06:15 AM

En este episodio, Mónica Alfaro y Luz Elena Marcos comentan que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el envío de los operadores de organizaciones criminales no se hizo a petición del presidente Donald Trump, sino porque los capos representaban una amenaza para la seguridad de México.

Publicidad

También explican los detalles de otros temas:

- Trump retira su amenaza de aranceles a Europa tras diálogo sobre Groenlandia

- México domina el mercado de autopartes de EU pese a Trump

- México es líder en OnlyFans, tanto para producir como para consumir

- El auto volador que rescatará a los mexicanos de las inundaciones e incendios está por ser una realidad

Publicidad

Tags

Podcast Narcotráfico

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad