México y EU acuerdan combate al tráfico de fentanilo y acelerar entrega de criminales

En el arranque de la última semana de enero, los editores de Expansión comparten los temas más relevantes para mantenerse bien informado.
lun 26 enero 2026 07:33 AM
El Expansión Daily ofrece un panorama sobe las noticias a seguir para que los radioescuchas estén bien informados. (Fotoarte: Expansión )

Este lunes 26 de enero, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y Fernanda Hernández, editora de Internacional, dialogan cómo Trump usa los aranceles para negociar diversos temas, como el combate al narcotráfico.

