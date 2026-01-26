Este lunes 26 de enero, el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y Fernanda Hernández, editora de Internacional, dialogan cómo Trump usa los aranceles para negociar diversos temas, como el combate al narcotráfico.
México y EU acuerdan combate al tráfico de fentanilo y acelerar entrega de criminales
En el arranque de la última semana de enero, los editores de Expansión comparten los temas más relevantes para mantenerse bien informado.
lun 26 enero 2026 07:33 AM
Los otros temas que forman parte de este Podcast son los siguientes:
- Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% ante acuerdo comercial con China
- Ventas de autos de lujo en México acumulan dos años a la baja
- Vivir en la periferia cuesta casi 3 millones de pesos extra en 10 años
