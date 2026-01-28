Detienen al operador del Tren Interoceánico accidentado por ir a exceso de velocidad

Además, explican otros temas:

- Producción petrolera cae 7% en 2025 y la meta de los 1.8 millones de barriles se aleja

- La relación México-Canadá eleva su apuesta económica ante la presión de Trump

- El abandono de viviendas eleva el riesgo de 200,000 menores frente al crimen organizado

- "El Ejército ciego", fábula oscura y poderosa, da a David Toscana el Premio Alfaguara 2026

