En este episodio, Puri Lucena y Diana Gante comentan que el operador del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre fue detenido porque no se encontraron fallas que pusieran en riesgo la operación del tren, pero sí se determinó que iba a exceso de velocidad.
Detienen al operador del Tren Interoceánico accidentado por ir a exceso de velocidad
El descarrilamiento del Tren Interoceánico causó la muerte de 14 personas en Oaxaca. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 28 enero 2026 07:30 AM
Además, explican otros temas:
- Producción petrolera cae 7% en 2025 y la meta de los 1.8 millones de barriles se aleja
- La relación México-Canadá eleva su apuesta económica ante la presión de Trump
- El abandono de viviendas eleva el riesgo de 200,000 menores frente al crimen organizado
- "El Ejército ciego", fábula oscura y poderosa, da a David Toscana el Premio Alfaguara 2026
