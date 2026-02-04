Publicidad

Las remesas tienen su peor caída desde 2009

El envío de dinero a México en 2025 tuvo una caída de 4.6% respecto al año anterior. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 04 febrero 2026 07:21 AM

Este miércoles, Puri Lucena y Diana Zavala explican que el año pasado fue un año complicado para las remesas, debido al débil mercado laboral en Estados Unidos y un peso más fuerte frente al dólar.

Además, cuentan todos los detalles que debes saber sobre:

- Extorsión, trata de personas y crimen organizado: los retos de seguridad en las sedes del Mundial en México

- México aceptó entregar volumen anual de agua del Río Bravo, dice Gobierno de Trump

- Hacienda anuncia plan para infraestructura con inversiones por 6 billones de pesos

- Renovación del Aeropuerto de CDMX incluye cambio de apariencia por donde transitan millones

Podcast Remesas

