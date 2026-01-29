Este jueves, Puri Lucena y Alberto Zanela hablan sobre el impacto que tendrá el aumento de los seguros privados en los mexicanos, ya que habrá que pagar más por las pólizas o dejar de pagarlas y usar el sistema de salud público, con el riesgo de enfrentar carencias, tener largas esperas por atención médica y aumentar el gasto de bolsillo.
Alza en seguros pegará a la salud y el bolsillo de los usuarios
Los aumentos podrían ser entre 10 y 20% y afectar a las millones de personas que tienen seguro de gastos médicos mayores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 29 enero 2026 06:04 AM
También comentan estos temas importantes:
