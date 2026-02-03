Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Expansión Daily

El Congreso arranca sesiones con reformas clave en puerta

Los legisladores trabajarán en cinco reformas o leyes que impactarán a los mexicanos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 03 febrero 2026 07:08 AM

Este martes, Alberto Verdusco y Mariel Ibarra te cuentan que el 1 de febrero arrancó el periodo ordinario del Congreso de la Unión y con esto vienen reformas clave para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la que establecerá nuevas reglas en los procesos electorales y la referente a las jornadas de trabajo.

Publicidad

Además, platican sobre otros temas:

- La industria textil mexicana, atrapada en un rezago tecnológico

- Bancomext prevé colocar 190,000 mdp en nuevos créditos en 2026

- Netflix, Disney+ y Prime Video empatan en México

- La música vs ICE: Unos Grammys 2026 sin miedo a hablar de política

Publicidad

Tags

Podcast Cámara de Diputados

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad