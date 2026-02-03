Este martes, Alberto Verdusco y Mariel Ibarra te cuentan que el 1 de febrero arrancó el periodo ordinario del Congreso de la Unión y con esto vienen reformas clave para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como la que establecerá nuevas reglas en los procesos electorales y la referente a las jornadas de trabajo.
El Congreso arranca sesiones con reformas clave en puerta
Los legisladores trabajarán en cinco reformas o leyes que impactarán a los mexicanos. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 03 febrero 2026 07:08 AM
Además, platican sobre otros temas:
- La industria textil mexicana, atrapada en un rezago tecnológico
- Bancomext prevé colocar 190,000 mdp en nuevos créditos en 2026
- Netflix, Disney+ y Prime Video empatan en México
- La música vs ICE: Unos Grammys 2026 sin miedo a hablar de política
