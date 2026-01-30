Publicidad

Grupo Salinas pagará al SAT el 63% de su deuda fiscal en abonos chiquitos

Las empresas de Salinas Pliego pagarán 32,000 millones de pesos por su adeudo con el fisco. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 30 enero 2026 06:32 AM

En este episodio, Alberto Verdusco y Tzuara De Luna comentan que Grupo Salinas, el conglomerado del empresario Ricardo Salinas Pliego, acordó pagar al Servicio de Administración Tributaria el 63% de su deuda fiscal, que ascendía a 51,000 millones de pesos, en pagos programados.

Además, tratan otros temas:

- 1,600 militares llegan a Sinaloa; diputados emecistas atacados siguen graves

- Donald Trump amenaza con aranceles a países que suministran petróleo a Cuba

- Revisión del T-MEC se mantiene, dice Sheinbaum tras llamada con Trump

- El desaire a Bill Belichick es un punto de quiebre para el Salón de la Fama

Podcast Ricardo Salinas Pliego

