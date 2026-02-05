En este episodio, Mónica Alfaro y Patricia Tapia te cuentan que el gobierno mexicano negó que hubiera y que se elaborara fentanilo en nuestro país, pero la presión del gobierno de Estados Unidos llevó a que se decomisaran más de 600 kilogramos de esta droga.
El fentanilo pasó de “no existir” en México a 600 kilos decomisados
Las amenazas arancelarias de Donald Trump llevaron a que se reconociera la presencia de esta droga en territorio nacional. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 05 febrero 2026 06:28 AM
También comentan otros temas:
- Autosuficiencia petrolera pasa factura: ingresos por exportaciones caen 61% en 2025
- México y EU tienen un nuevo plan para blindar los minerales críticos del país: en qué consiste
- Netflix y Prime Video tendrán incentivos fiscales para producir en México
- México eleva su cartera de inversión a 406,800 millones de dólares
