Este viernes, Alberto Verdusco, Selene Ramírez y Tlatoani Carrera platican que Meta planea probar planes de suscripción premium en Instagram o Facebook, para dar a los usuarios funciones adicionales y controles mejorados y tener ingresos recurrentes.
Instagram y Facebook planean cobrar por suscripciones premium
Algunas empresas como X ya cobran y Meta planea ir por el mismo camino. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 06 febrero 2026 07:39 AM
Además, te cuentan los detalles de estos temas:
- Con todo y aranceles mayores, México aumenta 6% el comercio con EU y Canadá retrocede 7%
- Banxico mete freno y mantiene tasa de interés en 7%
- El gran robo del jersey del Super Bowl
