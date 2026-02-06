Publicidad

Instagram y Facebook planean cobrar por suscripciones premium

Algunas empresas como X ya cobran y Meta planea ir por el mismo camino. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 06 febrero 2026 07:39 AM

Este viernes, Alberto Verdusco, Selene Ramírez y Tlatoani Carrera platican que Meta planea probar planes de suscripción premium en Instagram o Facebook, para dar a los usuarios funciones adicionales y controles mejorados y tener ingresos recurrentes.

Además, te cuentan los detalles de estos temas:

- Con todo y aranceles mayores, México aumenta 6% el comercio con EU y Canadá retrocede 7%

- Banxico mete freno y mantiene tasa de interés en 7%

- El gran robo del jersey del Super Bowl

