Salida de Marx Arriaga destapa crisis y rezagos educativos

Organizaciones civiles exigieron a la SEP dejar de lado la confrontación política y garantizar una educación de calidad. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 19 febrero 2026 06:28 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Selene Ramírez comentan los problemas que ven las organizaciones civiles con los libros de texto gratuitos, el marco curricular y las políticas educativas, y los problemas que hay en la educación pública, como la baja cobertura, el abandono escolar y el rezago educativo.

Además, te cuentan detalles de estos temas:

- Plan de infraestructura enfrenta retos en financiamiento, seguridad y revisión del T-MEC

- Industria del doblaje pide incentivos fiscales para no perder competitividad

- El IMSS le gana tiempo al daño cerebral, gracias a la IA

- La NFL reafirma su apuesta por México: los 49ers jugarán como locales en el Estadio Azteca

Podcast SEP

