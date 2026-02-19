Salida de Marx Arriaga destapa crisis y rezagos educativos

Además, te cuentan detalles de estos temas:

- Plan de infraestructura enfrenta retos en financiamiento, seguridad y revisión del T-MEC

- Industria del doblaje pide incentivos fiscales para no perder competitividad

- El IMSS le gana tiempo al daño cerebral, gracias a la IA

- La NFL reafirma su apuesta por México: los 49ers jugarán como locales en el Estadio Azteca

