En este episodio, Alberto Verdusco y Patricia Tapia comentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo para evitar el pago más de 19.2 millones de pesos por ISR al SAT, mientras que avaló un recurso presentado por la empresa General Motors para evitar el pago de 2,600 millones de pesos que reclamaba el SAT como adeudo fiscal.
Elba Esther Gordillo debe pagar más de 19 millones de pesos al SAT
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo promovido por la exlideresa magisterial. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 20 febrero 2026 06:32 AM
También platican sobre otros temas:
- Canadá eleva la tensión en el T-MEC y se perfila a una revisión más áspera, pero sin ruptura
- Prohibir redes sociales a menores pondría a México en conflicto con el T-MEC
- El cambio climático encarece 123% los precios de café en el mercado financiero
- CONADE presenta plan rumbo a Los Ángeles 2028 y busca asegurar sedes clasificatorias en México
