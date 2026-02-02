Un llamamiento muy significativo, un mes y medio después de las masivas manifestaciones populares contra la república islámica que fueron aplastadas de manera sangrienta por el poder.

No es la primera vez que la muerte de un ayatolá hunde a Irán en la incertidumbre. Pocos esperaban que el sistema dirigido por clérigos sobreviviera a su fundador, el ayatolá Ruhollah Jomeini, el mentor de Jomenei. Sin embargo, el régimen sobrevivió por lo menos 37 años más.

De acuerdo con Suzanne Maloney, vicepresidenta y directora del Programa de Política Exterior de la Brookings Institution, existen tres escenarios para un cambio de poder en Irán tras la muerte de Jamenei.

Primer escenario: la continuidad gestionada

Este escenario busca preservar la durabilidad de la República Islámica mediante un proceso guiado por la constitución iraní, que describe el proceso y los criterios para nombrar al líder supremo, así como su amplia autoridad sobre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno y su papel como comandante en jefe de Irán.

La Asamblea de Expertos selecciona y supervisa nominalmente al líder supremo. Sus ochenta y ocho miembros son elegidos a través del proceso electoral semicompetitivo de Irán, que restringe la candidatura a los clérigos aprobados por los teólogos nombrados por Jamenei.

“La promoción de uno de los favoritos de Jamenei perpetuaría el equilibrio de poder actual, lo que esencialmente llevaría al ‘Jamenei-ismo sin Jamenei’. De hecho, tal transición a cámara lenta ya podría estar en marcha, con la presencia pública del líder supremo atenuada mientras su extensa red opera con mayor autonomía”, dice Maloney en un artículo para el Consejo de Relaciones Exteriores.

Hasta su muerte en un accidente de helicóptero en mayo de 2024, el presidente Ibrahim Raisi se posicionó como candidato del establecimiento gracias a sus lazos familiares, ideología de línea dura y experiencia administrativa.